Po številnih odpovedih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v tej sezoni vse kaže, da bodo ta konec tedna hitre discipline zažarele v vsem svojem sijaju. Ženske se bodo namreč od jutri do nedelje merile v Sankt Moritzu, osamljena Slovenka v mednarodni konkurenci pa bo Ilka Štuhec. Vremenska napoved za švicarske Alpe obeta spodbudno vreme, saj za jutri in nedeljo obstaja 20-odstotna možnost padavin, sobota pa naj bi bila suha. Mariborčanko čakata dve preizkušnji v superveleslalomu (jutri in v nedeljo) ter ena v smuku (sobota), kjer je lani v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostala le za Sofio Goggia.

Italijanka je imela kot še nekatere druge alpske smučarke v zadnjih dneh izjemno naporen spored, saj je še v nedeljo zvečer tekmovala na veleslalomu v Kanadi, dobrih 60 ur kasneje pa je že nastopila na prvem treningu smuka v mondenem švicarskem središču. Organizatorji so včeraj v izjemno zimskih razmerah, ko se je temperatura spustila do minus 12 stopinj Celzija, opravili trening, na katerem je za veselje v slovenski reprezentanci poskrbela Ilka Štuhec, ki je dosegla drugi najhitrejši čas. Čeprav je šlo za trening, so bili to prvi spodbudni rezultati za Slovenijo v tej sezoni, saj je na treningih moških hitrih disciplin in odpadlem veleslalomu v Söldnu doživljala številne klofute.

Ilka Štuhec je po treningu dejala, da je vedno rada v Sankt Moritzu, kjer je osvojila enega od svojih dveh naslovov svetovne smukaške prvakinje. »Tu vselej uživam, proga mi je zelo všeč. Organizatorji so imeli veliko dela, da so s proge odstranili novozapadli sneg. Prvi del treninga sem odsmučala super, v nadaljevanju pa sem poskusila z bolj agresivno linijo, ki se ni izšla po načrtih, zato sem izpustila vratca. Ta del moram v prihodnjih dneh popraviti, kar bom poskušala že na današnjem treningu. Pokazala sem, da imam dobre občutke,« je svoj nastop ocenila Ilka Štuhec.

Spomnimo, da se je Ilka Štuhec s svojo ekipo s priprav v Južni Ameriki vrnila izjemno optimistična. V Argentini in Čilu je opravila najboljši trening v karieri. Sredi oktobra je napovedovala, da bi najraje videla, da bi se sezona začela že naslednji dan. V nadaljevanju priprav na sezono so se stvari začele podirati. Trening na švicarskih ledenikih je zaznamovalo vreme, zaradi katerega sta odpadli tudi prvi tekmi svetovnega pokala v Zermattu. V nadaljevanju priprav je Štajerka izkoristila dobre razmere za trening na Norveškem, pred prihodom v Sankt Moritz pa je tri dni trenirala v Soldi v italijanskih Alpah.

Spored v Sankt Moritzu Svetovni pokal za ženske, včeraj, prvi trening smuka: 1. Ager (Avs) 1:29,93, 2. Štuhec (Slo) +0,48, 3. Ortlieb (Avs) +0,63. Danes: drugi trening smuka (ob 10.30). Jutri: superveleslalom (ob 10.30); od Slovenk bo ves konec tedna na startu le Ilka Štuhec. Sobota: smuk (ob 10.30). Nedelja: superveleslalom (ob 10.30).