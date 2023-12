Torek je bil dan najsrditejših spopadov v Gazi od začetka kopenske ofenzive. Izraelska vojska trdi, da so sile na jugu Gaze prodrle v središče mesta Kan Junis, ki je imelo pred vojno 400.000 prebivalcev, v zadnjih dneh pa ga je zaradi srditih spopadov velika večina zapustila. V mestu je obkolila tudi hišo 61-letnega Jahje Sinvarja, ki je poleg 58-letnega Mohameda Deifa na čelu vojaškega krila Hamasa, oba pa naj bi izdala ukaz o pokolu 7. oktobra, ko je v napadu Hamasa umrlo okoli 1200 Izraelcev, okoli 240 pa je bilo zajetih kot talcev, kar je tudi sprožilo izraelski odgovor in sedanjo ofenzivo. Izrael si zmage v tej vojni ne more predstavljati brez njunega prijetja ali likvidacije. Nekateri osvobojeni izraelski talci trdijo, da so Sinvarja videli v predorih pod Kan Junisom.

Netanjahu o demilitarizaciji Gaze

Izraelska vojska je po lastnih navedbah medtem na severu Gaze med bolnišnico in šolo našla veliko skladišče orožja in streliva. Premier Benjamin Netanjahu je na novinarski konferenci izjavil, da je ubitih že polovica vseh poveljnikov Hamasovih bataljonov (v vsakem od njih naj bi bilo tisoč hamasovcev). Poudaril je še, da bo izraelska vojska izvedla »demilitarizacijo Gaze«, kar pomeni, da bo Izrael spet okupiral enklavo.

V administraciji ameriškega predsednika Joeja Bidna se z izraelsko okupacijo ne strinjajo. Zaskrbljeni so tudi glede vojaških operacij v naslednjih tednih. Svetovno javno mnenje vse bolj nasprotuje kopenski ofenzivi, ki jo spremljajo bombardiranje iz zraka in z morja ter velikanske civilne žrtve, ki jih je pod navedbah Hamasovih oblasti več kot 16.000, v bolnišnicah vlada kaos zaradi velikega navala ranjencev. Vendar ZDA oskrbujejo Izrael, ki nima zalog streliva, z bombami, granatami in izstrelki.

Sporni program Evangelij

Izrael si pri napadih pomaga z računalniškim programom Evangelij, ki so ga v izraelski vojski izdelali pred dvema letoma. Gre za umetno inteligenco (UI), ki na podlagi raznih informacij (telefonskih pogovorov, vizualnih opazovanj ...) določi seznam tarč, pri čemer tudi oceni, ali je napad kljub civilnim žrtvam nujno potreben glede na to, da so denimo tarča hamasovci v podzemnem predoru. Prav uporaba UI naj bi prispevala k intenzivnosti napadov na gosto naseljeno Gazo. Izraelska vojska je v 55 dneh (med 24. in 30. novembrom je bilo premirje) izvedla napade na več kot 100.000 tarč, pri čemer ena tarča pomeni nekaj granat, izstrelkov ali bomb.

»Izraelci imajo tudi doktrino, po kateri je mogoče narediti veliko razdejanje nalašč zato, da bi z brutalnostjo in nasiljem naredili vtis na nasprotnika,« pravi vojaški analitik Guillaume Encel, ki je prepričan, da Izrael od konca premirja 1. decembra še povečuje svojo brutalnost, ker se mu mudi zaradi več razlogov: vse večjega mednarodnega pritiska, bližajoče se ameriške volilne kampanje in nevarnosti širitve konflikta na Zahodni breg ter na spopad z libanonskim Hezbolahom. Izraelska vojska tako zdaj poskuša zavzeti obe najpomembnejši mesti na jugu, Kan Junis in Rafo, da bi tam uničila podzemne predore, v katerih se naj bi skrivala Sinvar in vsa glavnina hamasovcev.