»Igralcem sem povedal, da ne želim evropskega pokala zaključiti na zadnjem mestu v skupini, zato bomo v drugi polovici rednega dela potrebovali nekaj zmag,« je po porazu proti Parisu govoril trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani. A realnost je drugačna in govori o tem, da z Ljubljančani piše eno najslabših sezon katerega koli kluba v evropskih tekmovanjih v zgodovini. Rekordni negativni niz Olimpije v Evropi je z današnjim desetim zaporednim porazom v evropskem pokalu proti Hapoelu izenačil. Ker je statistika za drugo najkakovostnejše tekmovanje na stari celini skopa, težko govorimo o najdaljšem negativnem nizu. Je pa Olimpija skupaj z lansko sezono že pri 15 zaporednih evropskih porazih in se nevarno približuje evroligaškemu rekordu London Towers, ki je med letoma 2000 in 2002 klonil na 23 zaporednih tekmah.

Navijači Cedevite Olimpije so za hip dobili upanje. »V nadaljevanje sezone se bo članska zasedba Cedevite Olimpije podala brez...« se je začelo uradno obvestilo kluba. A hitro je sledilo razočaranje. Ne, Ljubljane ne zapušča trener Simone Pianigiani, pod katerim zmaji v letošnji sezoni kažejo katastrofalno podobo. Še pred iztekom dvomesečne pogodbe iz kluba odšel Klemen Prepelič. 31-letni Bistričan je bil ena redkih svetlih točk Olimpije, z njim je igra dobila tudi nekaj smisla, saj se je odlično ujel s Karlom Matkovićem. A bržčas se je tudi slovenski reprezentant hitro naveličal okolja, v katerem so porazi postali nekaj vsakdanjega in jih brez pretirane zaskrbljenosti sprejemajo tudi vodilni v klubu. Podal se je v Turčijo, natančneje Galatasarayu, kjer se je do konca sezone pridružil moštvu črnogorskega trenerja Zvezdana Mitrovića.

Zaradi vojnega stanja med Izraelom in Palestino je bilo danes v Stožicah povečana varnost, saj so bili policisti na vsakem koraku. Bržkone tudi zato, ker je s Hapoelom na tekmo pripotovalo kakšnih 20 navijačev, ki so ves čas glasno navijali in s tem skrbeli, da v dvorani ni vladala tišina. Gostje so v Stožicah prikazali sila skromno igro s številnimi napakami in Olimpiji zmago ponujali na pladnju, a je gostitelji niso znali zagrabiti. Z delnim izidom 16:3 v drugi polovici tretje četrtine se je Hapoel uspel odlepiti in tekmo mirno pripeljati do konca, za nameček pa si je v moštvu trenerja Pianigianija poškodoval ramo Justin Cobbs. »Sezona je, kakršna je. Žal nam je navijačev, ki prihajajo na tekme. Rad bi se jim za to zahvalil iz srca. Moramo še naprej dati vsako tekmo vse od sebe in biti v ligi ABA čim višje, da bomo imeli v končnici prednost domačega parketa. Hudo nam je, ker odhaja Prepelič. Zame je bil poseben soigralec, saj sva se odlično ujela,« je po porazu povedal Karlo Matković.

Evropski pokal, skupina A, 10. krog: Hamburg – Prometej 83:97, Venezia – London 91:95, Bešiktaš – Joventut 81:85, BC Wolves – Paris 79:110, vrstni red: Paris 9-1, London 8-2, Hapoel 7-2, Bešiktaš 6-4, Prometej in Joventut po 5-5, BC Wolves 4-5, Venezia 4-6, Hamburg 1-9, Olimpija 0-10.