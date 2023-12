Ko je marca predlani Thomas Randele iz predmestja Bostona po kemoterapiji zaradi pljučnega raka izmučen ležal na postelji, je hčeri Ashley razkril novico, ki jo je do konca pretresla. Priznal je, da je pred 50 leti, ko je bil star 20 let, banko v Ohiu oropal za 215.000 dolarjev. In da je v resnici njegovo pravo ime Theodore Conrad. Čeprav je hčer rotil, naj se s tem ne ukvarja, je naredila to, kar bi večina. Na spletu je vtipkala »pogrešani Theodore Conrad« in pokazalo se je na stotine zadetkov. Prvi je imel naslov Blagajnik oropal banko. »Rekla sem si, o moj bog, to je moj oče …« je povedala za CNN.

V Lynnfieldu v Massachusettsu je bil Thomas Randele običajen prodajalec avtomobilov in igralec golfa v podeželskem klubu, ki je oboževal svojo ženo in edinko. Obiskoval je hčerkine nogometne tekme in oboževal hitre avte. In, kako ironično, rad je doniral policijskim dobrodelnim organizacijam ter preživljal čas ob gledanju TV-serij, kot so Preiskovalci na delu (NCIS), je opisala hči.

Nikoli iz države

Pred mnogo leti pa je bil Ted Conrad v Clevelandu čisto nekaj drugega. Kmalu po koncu najstniških let je izvedel enega največjih ropov v zgodovini Ohia. Pobegnil je z 215.000 dolarji, kar bi danes pomenilo celih 1,7 milijona dolarjev. Bila je zgodba za film. Enajstega julija 1969 je prišel v službo, bil je blagajnik pri banki Society National. Imel je rojstni dan in med odmorom je kupil steklenico viskija in zavojček cigaret. Ob koncu dneva pa je šel v trezor in v papirnato vrečko stlačil 215.000 dolarjev. Rop je banka odkrila šele v ponedeljek. Nekaj dni pozneje je takratnemu dekletu poslal pismi iz Washingtona in Los Angelesa. Pisal je, da jo ljubi in pogreša. Država je bila polepljena s plakati z njegovim golobradim deškim obrazom, o ropu so pisali vsi. A je sčasoma le začel izginjati z naslovnic časopisov. Apollo 11 je pristal na Luni in počasi so na skrivnostnega roparja pozabili. Meseci so se zlili v leta in desetletja.

Vendar se preiskovalci niso vdali. Preverjali so informacije, da so roparja videli v različnih državah, v Kaliforniji, Teksasu, Oregonu in na Havajih. Vse so se izkazale za lažne. Iskali so ga s pomočjo oddaj, kot so Najbolj iskani ubežniki in Nerešene skrivnosti. Medtem si je Conrad v Massachusettsu ustvarjal novo življenje kot Randele. Naselil se je v predmestju Bostona, kjer so snemali njegov najljubši film Afera Thomasa Crowna. S filmom iz leta 1968 o drznem poslovnežu, milijonarju, ki za zabavo oropa bostonsko banko, je bil po pripovedovanju prijateljev v Ohiu obseden. Smejal naj bi se tudi temu, da mu ob sprejemu v službo ni bilo treba dati prstnih odtisov, in govoril, kako enostavno bi bilo ukrasti denar iz banke.

Ashley verjame, da je bila izbira novega imena poklon glavnemu junaku njegovega najljubšega filma. Ni imela občutka, da bi se oče ravno skrival. Vsak dan jo je vozil v šolo, jo včasih spremljal na šolske izlete. Toda vedno je nosil brado in v javnosti je le redko snel bejzbolsko kapo. Države ni nikoli zapustil. Z mamo sta ga nekoč rotili, naj gre z njima v Francijo, a je rekel, da ne mara čezmorskih potovanj. »Vedno je govoril, da se v ZDA da videti toliko zanimivih stvari,« je povedala za CNN. Očitno ni imel potnega lista z lažno identiteto.

Policija ju je prehitela

Ker je bil tako hudo bolan, z mamo skrivnosti nista želeli deliti z oblastmi. Zadnja stvar, ki bi si jo želeli, je bila, da bi bolnega 71-letnega očeta in moža zaprli. Ko je dva meseca po razkritju umrl, sta se odločili, da si bosta vzeli eno leto za žalovanje, junija 2022 pa obvestili policijo. A ju je ta prehitela. Novembra 2021 so se preiskovalci nenapovedani pojavili na vratih. Nekdo je novinarju iz Ohia poslal osmrtnico z opombo, da gre verjetno za Conrada. Na njej so bili navedeni datum rojstva pokojnega, ki je za natanko dve leti odstopal od Conradovega, in imeni Conradovih staršev z na koncu dodanim priimkom Randele. Na sodišču v Bostonu so našli Randelovo prošnjo za bankrot iz leta 2014. Rokopis se je ujemal s tistim na Conradovi prijavi za kolidž iz leta 1967. Med preiskovalci je bil tudi Pete Elliott. S primerom se je ukvarjal že njegov oče, ki je leta preverjal informacije o tem, kje po državi naj bi videli roparja. »Nekateri so imeli Conrada za Robina Hooda. Za mojega očeta pa ni bil nič drugega kot tat,« je za CNN povedal Pete Elliot. Ashley Randele je po očetovi smrti začela raziskovati njegovo življenje in svojo zgodbo zdaj opisuje v podkastu.