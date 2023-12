Poleg dobro znane olajšave za vzdrževane družinske člane, ki jo običajno koristimo za otroke, imamo tudi možnost zmanjšanja dohodninske osnove z individualnim varčevanjem v pokojninskih skladih. To obliko varčevanja uporabljamo tekom naše zaposlitve, da si ustvarimo dodatne prihranke za našo prihodnost. Ko dosežemo upokojitveno obdobje, začnemo prejemati dodatno pokojnino na podlagi prihrankov, ki smo jih ustvarili. S tem si ne zagotovimo le dodatno pokojnino do konca življenja, ampak tudi vzpostavimo rezervo za nepredvidene situacije, kot so izguba zaposlitve ali bolezni (individualno vplačane prihranke lahko namreč dobimo vedno izplačane tudi v obliki enkratnega izplačila pred upokojitvijo). Ta rezerva nam lahko finančno pomaga v težkih trenutkih. V primeru smrti se prihranki dedujejo, kar pomeni, da poskrbimo za dodatno socialno varnost svojih bližnjih tudi v najtežjih okoliščinah.

Pri dohodnini lahko dobimo nazaj do polovico vplačil

Država spodbuja varčevanje za dodatno pokojnino s posebno davčno olajšavo in vsa vplačila za individualno dodatno pokojninsko zavarovanje med letom se nam upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove. To pomeni, da dobimo del vplačil nazaj ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo (velja, če davčne olajšave ne izkoristimo prek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) in nekdo v najvišjem 50-odstotnem dohodninskem razredu bo dobil vrnjeno celo polovico vplačila. Vračilo je odvisno od našega dohodninskega razreda in znaša do 50 odstotkov – v višjem dohodninskem razredu kot smo, višje je vračilo premije.

Tako bi zaposleni v najvišjem dohodninskem razredu ob vplačilu dva tisoč evrov letne premije dobil nazaj pri dohodnini tisoč evrov, med tem ko bi imel celotnih dva tisoč evrov naloženih na svojem varčevalnem računu. Največji znesek, ki se upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, je 5,84 odstotka naše bruto letne plače in ne več kot 2904 evrov letno. Seveda lahko vplačamo tudi več, le pri olajšavi se nam ne upošteva. Vplačila lahko izvajamo redno mesečno med letom ali pa le decembra vplačamo letno vplačilo za vse mesece nazaj. Tovrstne olajšave ne omogoča nobena druga oblika varčevanja v Sloveniji in tako lahko z leti le pri dohodnini prihranimo več tisoč evrov, sočasno pa si ustvarimo lepo vsoto prihrankov za prihodnost.

Pokojninski skladi vlagajo tudi v delnice in naložbene nepremičnine

Od leta 2016 večina izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja omogoča varčevanje v tako imenovanih skladih življenjskega cikla, v katerih je sestava skladov prilagojena starosti zavarovanca in tako lahko mlajši varčujejo tudi v bolj dinamičnih skladih z večinoma delniško sestavo. V Pokojninski družbi A, d. d., ki je ena največjih zasebnih pokojninskih družb v Sloveniji z več kot 450 milijoni evrov v upravljanju, lahko varčevalci izbirajo med tremi skladi, od dinamičnega Delniškega sklada, ki ima v sestavi do 85 odstotkov delniških naložb, prek Uravnoteženega sklada z do 35 odstotki delniških naložb do Zajamčenega sklada za tiste bolj konservativne, v katerem so glavne naložbe državne in podjetniške obveznice, poleg tega pa so več kot 10 odstotkov naložb sklada naložbene nepremičnine. Tako da lahko vsak najde sklad, ki ustreza njegovim željam in naklonjenosti k tveganju. Naložbena politika življenjskega cikla je zasnovana tako, da se varčevalec med varčevanjem samodejno premika proti vse bolj konservativnemu skladu in s tem je zagotovljeno optimalno razmerje med donosom in tveganjem med celotnim varčevanjem. Seveda pa lahko tudi sami enkrat letno vedno brezplačno zamenjamo sklad.

Letna premija tudi na obroke s kartico Diners Cluba

Časom primerno je sklenitev pokojninskega varčevanja možno v celoti opraviti na daljavo prek spleta, premijo pa enostavno vplačamo prek spletne banke ali trajnega naloga. Dodatno možnost plačila premije na obroke s kartico Diners Cluba pa so pred nekaj leti razvili v Pokojninski družbi A, kjer so združili varčevanje za pokojnino in plačevanje na obroke. Zdaj lahko namreč svojo letno premijo vplačate prek spleta s kartico Diners Cluba, ki omogoča plačilo na obroke, in tako izkoristite davčno olajšavo znižanja dohodnine še letos, premijo pa dejansko plačate prihodnje leto, in to na 12 obrokov. Kot pravi mag. Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A: »Ker vsi vemo, da je prihajajoči praznični čas povezan tudi z višjimi stroški za darila in podobne reči, se pogosto zgodi, da ljudem konec decembra zmanjka denarja za plačilo letne premije. Zdaj imamo pri nas rešitev tudi za to – vsi lahko namreč prek spletne strani naše družbe www.pokojnina.si plačajo letno premijo pokojninskega varčevanja s kartico Diners Cluba, ki omogoča, da izkoristimo olajšavo še letos, samo vplačilo pa dejansko izvedemo na obroke prihodnje leto. Vse poteka enostavno in varno prek spleta in vse lahko uredimo le z nekaj kliki, kot bi naročili knjigo oziroma kak drugi izdelek v spletni trgovini. Povedati moram, da toliko individualnih varčevalcev kot letos nismo imeli še nikoli,« še dodaja Vižintin.

Ob nizkih javnih pokojninah bodo dodatne še kako dobrodošle

Statistike o višini javnih pokojnin razkrivajo klavrno sliko, saj le 8,6 odstotka današnjih prejemnikov starostnih pokojnin prejema več kot 1500 evrov starostne pokojnine. Največji delež (63,4 odstotka) prejemnikov starostne pokojnine dobi od 500 do 1000 evrov na mesec, če bi vključili še podatke o vdovskih in invalidskih pokojninah, bi bile številke še nižje. Zato je za vse trenutne zaposlene upravičeno vprašanje, ali bi lahko normalno živeli le s približno 60 odstotki svoje neto plače. Če je odgovor nikalen, potem je varčevanje gotovo na mestu.

Statistike o višini javnih pokojnin razkrivajo klavrno sliko, saj le 8,6 odstotka današnjih prejemnikov starostnih pokojnin prejema več kot 1500 evrov starostne pokojnine. Največji delež (63,4 odstotka) prejemnikov starostne pokojnine dobi od 500 do 1000 evrov na mesec, če bi vključili še podatke o vdovskih in invalidskih pokojninah, bi bile številke še nižje.

*** Od leta 2016 večina izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja omogoča varčevanje v tako imenovanih skladih življenjskega cikla, v katerih je sestava skladov prilagojena starosti zavarovanca in tako lahko mlajši varčujejo tudi v bolj dinamičnih skladih z večinoma delniško sestavo.