Kralji so na gostovanju v Ohiu zrežirali veliki preobrat. Potem ko so še na začetku zadnje tretjine zaostajali za tri gole, so na koncu po podaljšani igri prišli do rekordne desete zaporedne zmage v gosteh.

Vratar Phoenix Copley je za goste iz Kalifornije, ki so dobili zadnjih sedem od osmih tekem ter izenačili zmagoviti rekord Buffalo Sabres iz sezone 2006/07, zaustavil 26 strelov.

»To je res velika stvar,« je dejal branilec kraljev Vladislav Gavrikov: »Zmagati je vedno zabavno, še posebej zdaj. Tak vroč niz moramo nadaljevati.«

Phillip Danault je zadel dvakrat, Arthur Kaliyev je dodal gol, Gavrikov pa je k zmagi prispeval dve podaji.

»Očitno smo se zbudili šele v tretji tretjini. V tej smo zaigrali bolje in povsem zagospodarili na ledu,« je po tekmi dejal Danault.

Pri modrih jopičih, ki so to sezono izgubili osmo tekmo, potem ko so pred zadnjimi 20 minutami vodili, so se med strelce vpisali Kiril Marčenko, Johnny Gaudreau in Mathieu Olivier.

»Na začetku smo odigrali dve precej slabi tretjini in če smo želeli imeti kakšno možnost, da se vrnemo, smo morali spremeniti svoj pristop k igri, ne tako fizičnega, bolj mentalnega,« je dejal trener kraljev Todd McLellan.

»Naše moštvo se zdaj dobro počuti. Imamo samozavest, toda z zaupanjem pride odgovornost in te na začetku tekme očitno še nismo imeli dovolj,« je dodal glavni trener.

Naslednja tekma kralje čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Montreal Canadiens.