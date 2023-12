Organizatorji sklepnega turnirja osmih najboljših mladih teniških igralcev na svetu v Džedi, katerega uradni naziv je Next Gen, so pred prvenstvom največ pozornosti namenili Hamadu Međedoviću. Kot 110. igralec s svetovne lestvice sicer ni bil med favoriti, saj se je v finale prebil tudi na račun dejstva, da so Španec Carlos Alcaraz, Danec Holger Rune, Američan Ben Shelton in Italijan Lorenzo Musetti udeležbo odpovedali. Predstavljali so ga kot bodočo zvezdo predvsem s stališča, ker je Srb, Srbija pa v tenisu po zaslugi Novaka Đokovića postavlja mejnike. Međedović je v Savdsko Arabijo pripotoval neposredno iz Malage, kjer je bil član srbske reprezentance v Davisovem pokalu, ki je izgubila polfinale proti Italiji.

Novi Pazar je in bo zanj vselej najlepše mesto

Hamad Međedović je v Džedo priletel v odlični formi. Kako obetaven igralec je, je pokazal v skupinskem delu, kjer je dobil vse tri posamične dvoboje in se prepričljivo uvrstil v polfinale. Svojo nalogo je odlično opravil tudi v zadnjih dveh dvobojih, v finalu pa je spravil na kolena prvega nosilca in 36. igralca sveta, Francoza Arthurja Filsa. Njegovega uspeha se je najbolj veselil trener Viktor Troicki. Zaslužek na turnirju najboljših mladih igralcev se ne more primerjati z nagradami najboljših, kljub temu pa je Srb s petimi zmagami v Savdski Arabiji zaslužil več kot pol milijona ameriških dolarjev. In to je znesek, o kakršnem lahko sanjajo mladi igralci iz skoraj vseh drugih športnih panog.

Dvajsetletni up srbskega tenisa z vzdevkom Hame prihaja iz Novega Pazarja, deset let pa živi v Beogradu. »Novi Pazar je in bo zame vedno najlepše mesto,« je domoljuben Hamad Međedović. »V otroških letih sem se navduševal nad Rogerjem Federerjem. Moja večno neizpolnjena želja bo, da bi se enkrat pomeril z njim. Mislim, da ne bi zmagal, a bi dobil lepo izkušnjo. Želim si postati številka ena svetovnega tenisa,« se je v Savdski Arabiji predstavil Srb, ki zase pravi, da je vselej poln energije in pripravljen na avanture. Njegov vzornik je Novak Đoković, ki ga je navduševal, ko se je z neverjetno voljo in pogumom prebijal na mesto številke ena svetovnega tenisa. Svojega idola je spoznal na deseti rojstni dan na Akademiji Novaka Đokovića v Beogradu, kjer je tedaj treniral pod vodstvom Bogdana Obradovića.

Izbrane besede prvega igralca sveta

Najtežje obdobje je Međedović doživljal v času svetovne zdravstvene krize. S cmokom v grlu se spominja časov, ko ga je koronavirus za dobre tri mesece prikoval na posteljo. V tem času je izgubil deset kilogramov in komaj je zbral dovolj moči, da je lahko šel na stranišče. Potreboval je veliko časa, da je sploh lahko prišel na trening, še precej dlje, da je opravil kakovosten trening. »Zavedam se, da me čaka težak prehod v članski tenis. Doslej sem večinoma igral proti vrstnikom, potem pa naenkrat igraš proti celo deset let starejšim igralcem, ki žogico udarjajo precej močneje in imajo ogromno izkušenj. Zavedam se, da prehod ne bo lahek, a sem pripravljen na izzive. Koliko sem potrpežljiv, bo pokazal čas,« je povedal Hamad Međedović.

O upu srbskega tenisa z izbranimi besedami govori tudi Novak Đoković: »V zadnjem letu in pol sem se prepričal, da mu tenis pomeni vse na svetu. Za uspeh se je pripravljen odreči vsemu. V našem centru na Dorćolu je v zadnjem obdobju zamenjal prehrano, način treninga in počitka, pristop do igre, dojemanje tenisa in še drugih odlik, ki so pomembne za uspeh. Mirno lahko rečem, da je vse, kar je dosegel v zadnjem obdobju, zasluženo. V nadaljevanju športne poti bo še naprej moral biti predan in potrpežljiv. Za zdaj je na pravi poti tudi z izbiro strokovnega tima. Verjamem, da bo že kmalu postal član elitne svetovne stoterice, potem pa ga čakajo nadaljnji postopni koraki proti članskim uspehom.« Prvi igralec je velik motiv za 16 let mlajšega Međedovića, ki se je o veličini svojega idola prepričal poleti. »Tisto nedeljo, ko je Novak igral v osmini finala Wimbledona, sem osvojil turnir serije challenger. Ko sem vzel v roke svoj telefon, sem videl, da mi je med prvimi čestital Novak, ki tedaj še ni stopil na igrišče. Poslal mi je več kot minuto dolgo glasovno sporočilo. Takšne poteze legende ostanejo v spominu, zato sem pripravljen storiti vse, da upravičim Đokovićevo zaupanje.«

Pet zmag Međedovića do lovorike Skupinski del: Međedović – Michelsen (ZDA) 4:2, 4:3 (3), 3:4 (3), 3:4 (5), 4:3 (4), Međedović – Van Assche (Fra) 4:2, 2:4, 4:3 (7), 4:1, Međedović – Shelbayh (SA) 3:4 (6), 4:2, 4:3 (5), 4:2, polfinale: Međedović – Stricker (Švi) 4:3 (5) 2:1 – predaja Švicarja, finale: Međedović – Fils (Fra) 3:4 (6), 4:1, 4:2, 3:4 (9), 4:1.

