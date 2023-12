Čeprav so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji po koncu lanske sezone naznanili zmanjšanje proračuna in nov triletni projekt z razvijanjem mladih igralcev pod vodstvom novega trenerja Simoneja Pianigianija, si bržkone niti v najhujših nočnih morah niso predstavljali, da bodo po prvi polovici evropskega pokala kot edini brez ene samcate zmage. A daleč od tega, da bi bila to edina težava v zmajevem gnezdu. Vse večja postaja prav trener Pianigiani, o katerem se okoli Stožic širi vse več negativnih zgodb. Italijanski strateg je sicer po porazu proti Parisu dejal, da nikakor ne želi biti zadnji v skupini A evropskega pokala in da je to igralcem tudi jasno povedal. Priložnost za prvo zmago bo danes proti Hapoelu, a bo naloga težka, saj je izraelsko moštvo eno najboljših v tekmovanju.

Na številne čudne in kontradiktorne poteze Pianigianija v Dnevniku opozarjamo že dalj časa. Italijan je hitro po podpisu pogodbe prečrtal trojico, za katero so se pri Olimpiji tako trudili, da so jo pripeljali v Ljubljano – Eda Murića, Zorana Dragića in Alena Omića. Klub mu je začuda pri tem prisluhnil. Murića nato zaradi hujše poškodbe ni doletela enaka usoda kot preostalih dveh. Omić je hitro odšel, medtem ko je Dragić še na plačilni listi kluba. Čudna je bila tudi zgodba s Seanom Armandom, ki je prišel kot velika okrepitev, a so ga kmalu prečrtali, kljub temu pa je še nekaj časa na tekmah sedel na klopi.

Iz Stožic med tem prihajajo številne skrb vzbujajoče informacije. O časovno in taktično skromnih treningih, arogantnem obnašanju Pianigianija do športnega direktorja Vlada Ilievskega in nezaupanju igralcev v Italijanove metode dela. Svojevrstna uspavanka so tudi njegovi medijski nastopi, v katerih ves čas na dolgo in široko pojasnjuje izgovore za porazne rezultate, ne premore niti trohice samokritike, po potrebi pa povzdigne tudi glas na predstavnike sedme sile, ki si upamo izpostaviti klavrno sliko na parketu. Pianigiani s tem posledično meče slabo luč tudi na vodstveno strukturo kluba, na čelu s predsednikom Emilom Tedeschijem in direktorjem Davorjem Užbincem. Olimpijino agonijo bojda vse težje spremljajo slovenski sponzorji, ki tega tudi ne skrivajo, v Stožicah pa v letošnji sezoni še nismo opazili ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je bil v preteklosti reden obiskovalec tekem. Močno naj bi ga zmotil odnos Pianigianija do Zorana Dragića, saj je odigral pomembno vlogo pri njegovem prihodu in nato podaljšanju pogodbe.

Pianigiani je tako iz dneva v dan večji problem Cedevite Olimpije, ki se je očitno uštela, ko mu je ponudila trdno triletno pogodbo za milijon evrov. Podoba zmajev na parketu je klavrna, pošel je tudi zanos ob prihodu Klemna Prepeliča, drobtinice dobivajo Radović, predvsem pa Glas in Ščuka, ki naj bi bili nosilci novega projekta. Finančna zagata je velika, a bi poleg naštetega sodu morala izbiti dno nedeljska predstava, ko je anemične Ljubljančane v Stožicah porazil Zadar. Upati, da bi proti Hapoelu lahko bilo kaj drugače, se zdi bolj ko ne utopično. »Hapoel igra hitro in agresivno, s pritiskom po celotnem igrišču. V tem so resnično dobri. Želijo se potegovati za vrh tekmovanja. Mi moramo znotraj sistema, ki ga imamo, prikazati svojo kakovost, vrniti igralce, ki se vračajo po poškodbah, in najti način, kako razbremeniti košarkarje, ki so bili v zadnjem obdobju preobremenjeni,« razmišlja Simone Pianigiani.