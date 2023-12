Ta zgodba s platformami reaktiviranih politikov (poleg Peterleta in Logarja omenimo tu vsaj še Pavla Ruparja) pa odpira drugo, širše vprašanje. V zadnjem času se je začel odločno oglašati tudi tisti politik, ki se je v času aktivnega delovanja upiral temu, da bi nastopal kot »moralna avtoriteta«, zdaj pa je odvrgel vse tovrstne okove in kritizira aktualno vlado bolj kot kak vodja opozicije. Toda pri njem – Borutu Pahorju, jasno – pogrešamo ravno platformo, preko katere bo lahko deloval (sam ja ne bo zmogel vsega). Če ima težave z iskanjem imena, mu lahko pomagamo: na razpolago so recimo še samostalniške verzije kot Domovina in Resnica. Pa še znane sodelavce lahko najde pod temi imeni. Ni da ni. Samo pogumno v akcijo, odpirajo se neslutene perspektive!