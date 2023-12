Mogoče je letos čas, da se odpravite na Frato, kjer že peto leto zapored pripravljajo posebno doživetje z živimi jaslicami.

Žive jaslice na Dolenjskem

V sodelovanju z okoliškimi kmeti bodo namreč obiskovalcem ponudili pravo božično čarobnost. Tisti, ki se boste odločili za obisk, boste vstopili v čarobni svet božičnega vzdušja, kjer vas bo čakala gledališka predstava, ki so jo pripravili v Kulturnem društvu Četrtkova brenčanja v Mirni Peči. Mali Martin se bo pridružil babici Jelki in z njo odkrival čudovite zgodbe, ki jih prinaša božični čas. K lepoti ob prikazovanju svetopisemske zgodbe bodo še posebej pripomogle čudovite božične melodije v izvedbi deklet Vokalne skupine Mezzo iz Novega mesta.

Vzdušje bodo oživili s pesmijo Moški pevski zbor Rožmarin, ob tem pa bosta seveda na voljo tudi okusna hrana in pijača. Po končanem programu vas bodo povabili, da doživite čar živih jaslic. Kdaj? 21. in 22. decembra, z začetkom ob 17. uri.

Ljubitelji dobre glasbe nikakor ne smete zamuditi koncerta, na katerem bosta nastopila Lovorka Nemeš Dular na klavirju in talentirani David Kocijan na saksofonu. Prepustite se čarobnim zvokom in doživite glasbeno raziskovanje, ki vas bo popeljalo od klasičnih skladb Johanna Sebastiana Bacha do ikoničnih melodij Stinga. Večer, ki bo prepletal različne glasbene svetove in navdušil ljubitelje glasbe vseh žanrov, bo potekal v kulturnem domu Mokronog v torek, 12. decembra, ob 19. uri.

Božični koncert in festival

Božičnih koncertov bo v tem mesecu povsod dovolj, z območja Dolenjske pa v tem prispevku omenimo glasbeni dogodek v Šentrupertu v Hiši vina Frelih 27. decembra ob 18. uri. Nastopili bodo ansambli Dolenjskih 5, Topliška pomlad, Petan, Roka Kastelca, Šentjanci in skupina Lenarti ter Folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev. Dan oziroma večer pred tem pa ste vabljeni na glasbeni festival, na katerem se bo predstavilo dvanajst ansamblov, izbranih po izboru organizatorja.

Vsak ansambel se bo predstavil najprej s svojo avtorsko skladbo, lahko že znano, vendar je pogoj, da še nikoli ni bila nagrajena na prejšnjih festivalih, nato pa še s skladbo iz bogate zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe. Strokovno žirijo bodo sestavljali priznani predstavniki narodnozabavne glasbe, ki bodo trem najboljšim podelili prestižne nagrade (zlati, srebrni in bronasti termalček). O nagrajencih bodo sicer odločile skupne ocene strokovne žirije in občinstva, poleg tega pa bodo podelili še tri posebna priznanja in pokale. Kaj morate narediti? Zgolj priti morate na Sokolski trg v Dolenjskih Toplicah ob 17. uri.

Advent v Novem mestu

Organizatorji vabijo v Novo mesto obiskovalce iz vse Slovenije, saj mesto kot prestolnica Dolenjske sije v prazničnih lučeh in ponuja številne dogodke, ki so jih pripravili. Poglejmo najprej glasbene prireditve in koncerte – na odru v Novem mestu bodo med drugimi nastopili Nina Pušlar, Dan D, Joker Out, Mrfy, Modrijani, Kvatropirci, Hamo & Tribute 2 Love, Masayah, Vazz, Manouche … Program so skrbno sestavili, pri čemer so pazili, da bo lahko vsaka starostna skupina našla kaj zase – od otroških predstav, zunanjih koncertov, obdarovanj, plesnih predstav do raznolike gostinske ponudbe, drsališčain pravljičnih okraskov. Vse skupaj se je na Glavnem trgu v Novem mestu začelo včeraj, trajalo pa bo do prvih dni po novem letu.