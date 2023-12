Tretja razvojna os in poplave v Savinjski dolini

Verjetno se še spomnite polemike o trasi tretje razvojne osi, ki naj bi prvotno potekala po že dogovorjeni trasi Velenje–Arja vas, kar smo zagovarjali v civilni iniciativi, prevladala pa je izsiljena politična odločitev za traso Velenje–Šentrupert, ki gre pod Goro Oljko ter terja rušitev najmanj 100 hiš in drugih objektov, poteka preko udornin rudnika Velenje, za gradnjo pa so potrebni številni predori, mostovi in viadukt, torej je v primerjavi z prvotno traso popolnoma neustrezna in predraga. Sedaj se je ob poplavah pojavil tudi novi zadržek, da se ta cesta ne gradi, ob poplavah bo poplavljena, vključno z AC-1, do katere bo potekala, razen če bo vsa na stebrih. Poleg omenjenega se bo moralo preseliti približno 100 hiš, torej vsaj 300–400 ljudi, ki živijo sedaj na varnem pred poplavami – a kam? Menda vsi na močvirni Rakovnik.