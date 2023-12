Ker projekt, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva, še ni končan, si je država nedavno nakopala tožbo Sodišča EU. Slovenija mora v okviru projekta, katerega del je tudi izgradnja kanala C0, nadomestiti neustrezno čistilno napravo Brod. »Od 48 kilometrov kanala C0 nam manjka gradbeno dovoljenje za 128 metrov,« je na današnji novinarski konferenci spomnil Jankovič in izrazil prepričanje, da ga bodo dobili.

Ob uspehu tožbe Evropske komisije, da Slovenija pri aglomeraciji Ljubljana ni izpolnila zahtev iz evropske direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, bodo morali vsi državljani po njegovih besedah plačevati »pobalinske štose tistih, ki se v postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja za preostanek gradnje kanala C0 neupravičeno prijavljajo kot stranke v postopku in zavlačujejo dokončanje projekta«.

Direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar je spomnil, da imata Vodice in Medvode, ki sodelujeta v tem projektu, za kanal že uporabni dovoljenji. »Evropska komisija je dala državi rumeni karton, zato je treba kanal C0 čim prej dokončati in ga povezati s centralno čistilno napravo v Ljubljani,« je poudaril. Projekt prinaša nove priključke na kanalizacijo in ukinitev greznic. Kot je povedal župan Vodic Aco Šuštar, jih bo njihova občina skupaj ukinila 700.

»Centralna čistilna naprava ima že uporabni dovoljenji tako za linijo blata kot za linijo vode in bo začela s poskusnim obratovanjem,« je še povedal Mlakar. Direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je pojasnil, da ima s tem ta naprava zmogljivosti pripravljene tako, da lahko prevzemamo kanalizacijski sistem iz Vodic in Medvod. Ker za osrednji del še nima dovoljenja, bo obratovala z zmanjšano zmogljivostjo.

Projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode zajema tudi dograditev manjkajoče kanalizacije v ljubljanskih aglomeracijah. Vodja ljubljanskega mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je povedala, da je v sklopu na območju Ježice, Stožic, Šmartinske in Litijske ceste, Hrušice in Zaloga dograjene skoraj 90 odstotkov kanalizacije, v sklopu, ki obsega Kašelj, Rakovo Jelšo, Sibirijo, Zadobrovo, Tacen, Šmartno, Sostro, pa 77 odstotkov.

Najtrši oreh je skop na območju Hruševske, Litijske in Ižanske ceste, Ilovice, Rakove Jelše, Sibirije, Galjevice, Gameljn, Tržaške, Kozarij, saj je izvedba okoli 13-odstotna. »Pospešeno se trudimo za pridobitev gradbenih dovoljenj,« je zagotovila in ponazorila, da v enem tednu vložijo od šest do sedem vlog ter da gre predvsem na barjanskih tleh za zapletene postopke. »Gre za dela na 678 cestah ali cestnih odsekih in za toliko gradbenih dovoljenj,« je dodala.