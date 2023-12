Serijo zmag so začeli proti branilcem naslova Vegas Golden Knights, nato pa so padli še Tampa Bay Lightning (2020, 2021), Colorado Avalanche (2022) in St. Louis Blues (2019). Ponoči so bili prepričljivo boljši še od Washingtona, ki se je do naslova dokopal v sezoni 2017/18.

Tri podaje sta prispevala Clayton Keller in Alexander Kerfoot, dva gola pa je dosegel Nick Schmaltz. Še na peti zaporedni domači tekmi je zadel Michael Carcone. Connor Ingram je v vratih kojotov ustavil vseh 26 strelov.

Na lestvici centralne divizije je Arizona napredovala na četrto mesto, nazadnje pa je v končnici igrala v sezoni 2019/20 in izpadla v prvem krogu proti Coloradu.

Branilci naslova iz Las Vegasa so ponoči na domačem ledu osvojili točko proti St. Louisu, a so s 37 točkami ob New York Rangers in Boston Bruins še naprej vodilno moštvo lige. Jack Eichel je v 53. minuti izsilil podaljšek, v njem pa so Blues slavili po 38 sekundah z zadetkom Pavla Buhneviča.

Maščevanje Tampe

Ne preostalih tekmah so se hokejisti iz Tampe maščevali Dallas Stars za visok poraz pred tremi dnevi. Tokrat so zvezde na domačem ledu ustavili s 4:0, dva gola pa je ob tem prispeval Anthony Cirelli. Nikita Kučerov je prispeval dve podaji in je po 25 odigranih tekmah še naprej vodilni na lestvici strelcev z 42 točkami. Andrej Vasilevski je ustavil vseh 25 strelov.

Na preostalih tekmah so Philadelphia Flyers po podaljšku z 2:1 ugnali Pittsburgh Penguins. Odločilni zadetek je dosegel Sean Couturier po 3:55 minute dodatnega časa. Montreal Canadiens so s 4:2 ugnali zasedbo Seattle Kraken, Winnipeg Jets pa so bili doma z 2:1 boljši od Carolina Hurricanes.

Hokejisti Los Angeles Kings s slovenskim asom Anžetom Kopitarjem bodo vnovič na ledu v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Columbus Blue Jackets.

Kralji so doslej dobili vseh devet gostujočih tekem od začetka sezone, z deseto pa bi se izenačili na vrhu večne lestvice z Buffalo Sabres (2006/07).