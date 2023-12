V Moskvi je zapadla 40 centimetrov debela plast snega, kar je po navedbah meteorologov tudi absolutni dnevni rekord od začetka meritev leta 1878. Prejšnji rekord je iz leta 1952, ko so izmerili 30 centimetrov snega. Samo v enem dnevu je namreč zapadlo okoli 25 do 30 odstotkov mesečnih snežnih padavin, kar je sicer značilno za februar. V Moskvi se bodo temperature po napovedih ta teden spustile do 18 stopinj Celzija pod ničlo.

Močno sneženje, ki se je nadaljevalo tudi ponoči, je povzročalo težave voznikom in zamude na treh največjih moskovskih letališčih. Več kot 50 letov je imelo zamude, več letov pa so tudi odpovedali. Po navedbah moskovskih oblasti je v snegu obtičalo skoraj 200 tovornjakov. Po besedah moskovskega podžupana Pjotra Birjukova je pri čiščenju snega sodelovalo kakih 135.000 ljudi ob pomoči 18.000 kosov opreme.

Sibirija se je medtem znašla v primežu mraza. V republiki Jakutiji v severovzhodnem delu Sibirije so se temperature po podatkih meteoroloških postaj spustile pod minus 50 stopinj Celzija. V glavnem mestu Jakutsk, ki leži približno 500 kilometrov vzhodno od Moskve, so namerili od minus 44 do minus 48 stopinj Celzija.