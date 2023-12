Najstniki izganjajo ženske iz politike

Ali bi smeli reči, da je slovensko sodstvo mizogino? Odgovor je žal: da. Absurdne razsodbe, ki so v zadnjih letih prišle v javnost, kažejo, da po vsej državi prihaja do srednjeveških sodniških sodb, ko gre za spolno nasilje. Primeri so drastični: neki sodnik je kot olajševalno okoliščino navedel, da moški ni imel urejenih spolnih odnosov. So urejeni spolni odnosi z ustavo varovana pravica, ki jo lahko državljan s silo izterja od prve ženske, ki mu pride na pot? Ta isti sodnik bi begunca, ki bi ukradel kilo riža, zagotovo drastično kaznoval in izgnal. Neki drugi sodnik je v olajševalno okoliščino navedel, da je ženska spala. Spala? Prespala posilstvo?! Tretji je za dokazano kolektivno posilstvo predpisal nižjo zaporno kazen od predpisane, češ da ni dolgo trajalo. Dolgo? Kaj je za sodnika dovolj dolgo, če se na ženski zvrstijo trije nasilneži? Potem je tu domžalski primer, podkrepljen z videom, ki so ga posneli storilci sami, a sodnik spolnega nasilja ni »prepoznal«, enako kot ne sodnik v zadnjem aktualnem primeru, kjer so večino storilcev ravno tako oprostili. Enega so pogojno obsodili zgolj za tatvino. Ker je ura več vredna kot nedotakljivost žrtve.