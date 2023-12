Vlada je obrambno in zunanje ministrstvo že zadolžila, da izvedeta ustrezne postopke za realizacijo namere o sodelovanju. Z namero pa bo vlada seznanila odbora DZ za obrambo in zunanjo politiko.

V mirovni misiji na Cipru so slovenski vojaki sodelovali že med letoma 1997 in 2001. Njihove naloge so bile predvsem opazovanje, nadzor in posredovanje v incidentih na razmejitvenem območju med grškim in turškim nadzorom otoka.

Ciper je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Republika Ciper na jugu je mednarodno priznana in članica EU od leta 2004, medtem ko samooklicano Turško republiko Severni Ciper priznava samo Ankara.

Misija UNFICYP je bila ustanovljena leta 1964, da bi preprečila spopade med grško in turško skupnostjo na otoku. Od prekinitve ognja leta 1974 misija nadzoruje razmejitveno območje in zagotavlja humanitarno pomoč, vodja misije UNFICYP pa tudi vodi prizadevanja za rešitev spora med severom in jugom, piše na spletni strani misije.