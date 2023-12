V UKC Ljubljana so v prazničnem času okrasili tudi prostore in oddelke, a brez prazničnih luči, saj morajo bolnišnice upoštevati nekoliko bolj stroga pravila glede vnašanja sijalk, je za STA pojasnil Jug. Po njegovih besedah lučke bolnikom dajejo občutek prazničnih dni.

»Tudi letos bomo ne glede na praznike ob vsaki uri tukaj, na razpolago ljudem in ljudje bodo z nami,« je povedal. Za zaposlene na božični večer in Silvestrovo pripravljajo tudi slavnostno večerjo, nekoliko bolj praznični obrok pa dobijo tudi bolniki.

Direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič je Jugu ob prižigu izročila voščilnice za starejše v UKC Ljubljana. Voščilnice sicer v okviru akcije Mala pozornost za veliko veselje razdelijo starejšim v domovih za starejše po Sloveniji, letos pa so se odločili, da jih podarijo tudi bolnikom. Petrič je ob predaji dejala, da naj jih bolnikom razdelijo na božični večer in jim tako polepšajo praznike.

Jug je ob zahvali dejal, da zagotavljajo visoko strokovno oskrbo bolnikov. »Ampak vsi smo ljudje in veselje ljudi določajo čustva, odnosi, zato je osebni odnos do vsakega bolnika izjemno pomemben. S temi lepimi posvetili, v katere je bila vložena iskrena energija, bomo ljudem lažje pokazali, da nam je mar,« je povedal Jug.

Božično smreko je UKC Ljubljana in 12 drugim zdravstvenim ustanovam v Sloveniji podarila družba Slovenski državni gozdovi. Skupaj so donirali okoli 50 smrek in jih ponudili vsem bolnišnicam, večina pa jih je tudi sprejela, je pojasnil glavni direktor Marko Matjašič. »Bolnikom to nekaj pomeni. Za nas pa je pomembno tudi, če imajo zaradi tega par sekund veselja, pa smo nekaj pozitivnega naredili«, je dejal za STA.

S smrekami se želijo zahvaliti tudi zdravstvenemu osebju za njihov trud, predanost in požrtvovalnost pri skrbi za bolnike.

Prižiga se je udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eva Knez, ki je dejala, da je smreka namenjena vsem, ki ne bodo imeli sreče, da bi praznike preživljali v svojih domovih s svojimi najbližjimi. »Mogoče jim bo to vsaj malo olajšalo te praznične dni,« je povedala.