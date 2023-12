Nov plaz smeti na zagrebškem odlagališču odpadkov Jakuševac, že drugi v manj kot mesecu dni, se je sprožil zjutraj okoli 6.40. Policisti so zavarovali kraj dogodka, Jakuševec in sejemska cesta proti zahodu mesta sta zaprta, od Novega Zagreba pa vse do samega centra mesta se čuti nezznosen smrad.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je novinarjem povedal, da so bili v plazu poškodovani trije delavci, od tega eden huje. Iz zagrebškega kliničnega centra so pozneje sporočili, da so morali huje poškodovanemu delavcu amputirati levo roko, ob tem pa ima tudi tri zlomljena rebra in zlom torakalnega vretenca. Njegovo življenje sicer ni ogroženo. Druga dva delavca sta utrpela lažje telesne poškodbe.

Na terenu so vse inšpekcijske službe

Župan je dejal, da še vedno preiskujejo, kako se je sprožil plaz, in da so na terenu vse inšpekcijske službe. »Kdorkoli je odgovoren, bo sankcioniran,« je zagotovil na današnji novinarski konferenci. Sporočil je, da bo odlagališče odpadkov do nadaljnjega zaprto in da je glede Jakuševca zahteval nujni sestanek z vlado. Tomašević je še pojasnil, da preiskava doslej ni pokazala nobenih nepravilnosti pri vodenju odlagališča, a da še čakajo na nekatere rezultate analiz. Prav tako nepravilnosti po njegovih besedah niso pokazale merilne postaje, saj niso zaznale prekoračitev mejnih vrednosti ne za vodikov sulfid ne za metan.

Hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je obljubil, da bo vlada pomagala mestu Zagreb. Obenem je opozoril, da mora za mesto nekaj narediti tisti, ki prevzame odgovornost zanj. »To je v prvi vrsti odgovornost župana in njegove večine v mestni skupščini,« je dejal v izjavi za javnost.

V vladajoči HDZ, ki je v zagrebškem mestnem svetu v opoziciji, medtem trdijo, da se je plaz 11. novembra in danes sprožil zaradi biološkega odpada. »Z vso odgovornostjo trdimo, da se je plaz sprožil izključno zaradi velike količine bioloških odpadkov, ki tam ne bi smeli biti,« so sporočili iz mestnega odbora HDZ. Izpostavili so, da so po posvetovanjih s stroko prišli tudi do ugotovitev, da Jakuševac zaradi sproščanja škodljivih plinov poleg delavcev ogroža tudi zdravstveno stanje Zagrebčanov.

Zagrebu grozi še večja kriza

Josip Pavlović iz društva Ekologija mesta je opozoril, da je Zagreb glede na to, da se odpadki ne vozijo več na Jakuševec, popolnoma ohromljen in da mu grozi resna ekološka kriza, »še večja od te, ki se je pravkar zgodila«. »Zdaj moramo nujno reagirati in mesto Zagreb spraviti v situacijo, da sistem ravnanja z odpadki nekako deluje,« je dejal.

Opozicijski mestni predstavnik Renato Petek je komentiral, da je situacija zelo resna in da je treba iskati odgovornost, »ker se to ne more zgoditi slučajno«. »Od odgovornih za upravljanje odlagališča moramo zahtevati odgovornost, ker se to ne bi smelo zgoditi, to se ne bi smelo zgoditi in gre za zelo, zelo hud incident,« je dejal Petek in dodal, da gre za neodgovorno upravljanje. »Očitno gre za neodgovorno MOL, neodgovorna Holding in Mestna čistoča, pa tudi državni inšpektorat, ki ima pri vsem tem svoj del odgovornosti, pa tudi gradbena inšpekcija,« meni Petek.