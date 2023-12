4,35 m je dolžinska mera hyundai kone, katere prtljažnik pogoltne od 407 do 1300 litrov. Avto je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom ter v hibridni in električno gnani različici. Ta premore dve bateriji (39 in 64 kWh) in dva motorja (100 kW/136 KM in 150 kW/204 KM). Cene se začno pri 26.000 evrih.