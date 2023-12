Od dronov šahed iranske izdelave, ki so jih ruske sile izstrelile s polotoka Krim, jih je ukrajinska vojska po lastnih navedbah sestrelila 18. Sestrelila je tudi vodeno raketo X-59, so sporočili na družbenih omrežjih. O morebitnih žrtvah in škodi v napadih z droni za zdaj ne poročajo.

Zračna obramba je sicer ponoči posredovala v devetih ukrajinskih regijah. O poskusih napadov so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP med drugim poročali iz regij Lvov, Ivano-Frankivsk in Hmeljnicki na zahodu države ter Mikolajiva in Hersona na jugu. V Hersonu sta bila tarča napadov kulturni center in trgovina, je sporočila ukrajinska vojska.

Rusija že več kot 21 mesecev vodi vojno proti Ukrajini, več kot leto dni pa jo napada tudi z bojnimi brezpilotnimi letali. Kijev se boji, da bo Moskva okrepila napade na ukrajinske energetske objekte, da bi pozimi prekinila oskrbo z električno energijo in ogrevanjem.