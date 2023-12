»Danes so se mednarodnih vodah na jugu Rdečega morja zgodili štirje napadi na tri tovorne ladje,« je sporočil Centcom in dodal, da je rušilec Carney odgovoril na klice v sili z ladij in sestrelil tri drone, ki so leteli proti njemu.

Po navedbah Centcoma so napadi predstavljali neposredno grožnjo mednarodni trgovini in pomorski varnosti. »Imamo vse razloge, da verjamemo, da je napade omogočil Iran, čeprav so jih izvedli Hutiji iz Jemna,« so še dodali.

Hutiji so pred tem potrdili raketni napad na tovorno ladjo pod panamsko zastavo Number 9 in na tovorno ladjo pod bahamsko zastavo Unity Explorer, češ da gre v bistvu za izraelski ladji. Obljubili so nadaljevanje napadov »dokler se izraelska agresija proti bratom v Gazi ne ustavi«.

Raketa je zadela tudi tovorno ladjo, ki pluje pod panamsko zastavo, Sophie II. Vse tri zadete ladje so utrpele le minimalno škodo, žrtev pa ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.