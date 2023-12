Precej bolj zahtevno je za gluhega opravljanje vozniškega izpita, saj je med vožnjo veliko odvisno od učitelja, do katere mere se je pripravljen potruditi in pripeljati kandidata do izpita. Od leta 2002 imamo sicer v Slovenji zakon, v skladu s katerim imajo gluhi s seboj lahko tudi tolmača, ki je pomemben predvsem prvih nekaj ur, ko se z učiteljem pogovarjajo in usklajujejo. Ko pa se učitelj in kandidat spoznata, je vse lažje, saj so znane tudi osnovne kretnje, ki vožnjo olajšajo. Kot vožnjo olajša, ker je eden izmed učiteljev sin gluhih staršev in pozna znakovni jezik, tako da veliko gluhih izpit opravlja pri njem.

V Sloveniji je sicer okoli 1500 gluhih, ki uporabljajo znakovni jezik, 450 ljudi s polževim vsadkom in 75.000 s slušnim aparatom. Vsem pa je pomembna samostojnost, ki jo vozniški izpit seveda omogoča. Žal pa tudi gluhi opažajo, da je v Sloveniji kultura vožnje na nižji ravni kot v drugih evropskih državah, če pride do nepredvidenega dogodka, kot je na primer prometna nesreča, pa težko pomagajo, saj je zanje pomanjkljiva komunikacija velika ovira. Že poklicati reševalno vozilo gluhemu predstavlja ogromno težavo, zato dostikrat ne morejo pomagati, pa čeprav bi si želeli.

Gluhi so občutljivi za bliskanje, svetlobo in nenavadno dogajanje za sabo. Če na primer tuli sirena in se začnejo vozila za njimi umikati, to opazijo takoj, tako da se lahko pravočasno umaknejo, kot vsi ostali prometni udeleženci. Že pred dobrimi 20 leti so imeli na primer v Italiji na avtocesti reševalci visoko postavljeno belo luč, ki je svetila daleč in utripala, tako da gluhi s pravočasnim umikanjem niso imeli težav. Zase pa radi pravijo, da slišijo z očmi, saj so pozorni na dražljaje iz okolice.

To, da ne slišijo, pa se lahko konča tudi tragično. Tako so leta 2017 na Floridi sprejeli zakon, ki policistom pomaga, da hitreje prepoznajo gluhega ali naglušnega voznika. Zakon so sprejeli po tem, ko je policist ustrelil gluhega voznika, ker se ta kljub njegovim zahtevam ni ustavil. To je že drugi zakon, ki pomaga gluhim voznikom. Tem je namreč od leta 2016 omogočeno, da za doplačilo enega dolarja na vozniško dovoljenje dodajo njihov poseben mednarodni simbol. Tudi v Sloveniji pa nanje niso pozabili, saj so pri AMZS v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih razvili posebno mobilno aplikacijo, ki jim omogoča lažjo komunikacijo pri organizaciji pomoči na cesti. Pohvalno!