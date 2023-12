Žreb šestih skupin s po štirimi reprezentancami v največjem nemškem pristanišču Hamburgu je bil prvo dejanje evropskega prvenstva prvenstva v nogometu od 14. junija do 14. julija prihodnje leto. Nemčija kot gostiteljica prvenstva bo odigrala uvodno tekmo 14. junija s Škotsko, finale bo v Berlinu. Žreb je Sloveniji, ki je bila zelo zaželen nasprotnik, določil zelo zahtevne tekmece Dansko, Srbijo in Anglijo, medtem ko bodo prizorišča tekem blizu za slovenske navijače.

Keka zmotil nasmeh tekmeca

Ko je slovenski selektor Matjaž Kek videl, s kom bo igral, se je najprej le nasmehnil, pred novinarje pa je stopil dobre volje in optimistično razpoložen. »Zavedamo se moči vseh tekmecev, skupina vsekakor ni lahka. Slovenija zanesljivo ni favorit in meni to celo ustreza. Čaka nas veliko dela in tega se veselim. Ni večjega motiva kot igrati proti takšnim ekipam. Angleži so nam vedno pobegnili. Z Danci smo igrali pred nekaj dnevi. Srbija nas je ponižala v Beogradu, pa smo ji vrnili v Ljubljani. Za nas je nastop na evropskem prvenstvu privilegij, priznanje in izziv. Najbolj me zanima tekmovalnost. Kljub težkim nasprotnikom bom na evropsko prvenstvo pripeljal ekipo, ki bo želela priti do pozitivnega rezultata. Nekdo se je nasmejal, ko je Slovenijo videl v skupini in morda bo mu nekoč žal. Naredili bomo vse, da bo tako,« je po žrebu povedal slovenski selektor Matjaž Kek. Zdaj se bo skupaj sodelavci skrbno lotil priprav. Najprej bo izbral mesto, kjer bo Slovenija bivala med prvenstvom v Nemčiji, nato pa tekmece za pripravljalne tekme. 20. januarja bo Slovenija z igralci, ki nimajo obveznosti v klubih, igrala z ZDA v San Antoniu. Za marec je želja tekma s Portugalsko, ki je bila že dogovorjena ob stoletnici praznovanja NZS, a je odpadla zaradi koronavirusa.

Prvi tekmec Slovenije bo Danska v nedeljo, 16. junija, ob 18. uri v Stuttgartu, ki je od Ljubljane oddaljen 630 kilometrov. Danska je bila prva od manjših držav (5,9 milijona prebivalcev), ki se je začela redno uvrščati na velika tekmovanja (9 nastopov na evropskih prvenstvih, prvak 1992). V šestih tekmah je Slovenija z Dansko le enkrat remizirala (junija letos v Stožicah) in petkrat izgubila (razlika v golih 3:14). »Lahko bi bilo boljše, lahko pa tudi slabše. Želeli smo si Slovenijo, ne pa Srbije. Angleže smo na zadnji tekmi pred dvema letoma namučili, saj so nas premagali po podaljšku z 2:1. Glede prve tekme na prvenstvu s Slovenijo smo optimisti, saj poznamo njeno moč in bomo pripravljeni. Zelo pomembna je zmaga na startu tekmovanja in Slovenija primeren tekmec za dosego takšnega cilja,« je bil jasen selektor Danske Kasper Hjulmand. Danska, katere tržna vrednost je 324 milijonov evrov, v kvalifikacijah v skupini H s Slovenijo ni blestela, razočarala pa je tudi s hitrim izpadom na svetovnem prvenstvu lani v Katarju.

​Stojković: Balkanski derbi s Slovenijo

Druga tekma s Srbijo v četrtek, 20,. junija, ob 15. uri v Münchnu bo za slovenske navijače najbolj atraktivna, saj je stadion v bavarski prestolnici najbližje Sloveniji (od Ljubljane oddaljen 400 kilometrov). Za nameček bo pestro na tribunah, kjer bo imela Srbija veliko podporo rojakov, ki delajo v zahodni Evropi in so že napovedali, da bodo preglasili Slovence. To bo klasični derbi starih znancev (1 zmaga Slovenije, 6 remijev, 1 zmaga Srbije, razlika v golih 11:13), ki imata pestro zgodovino dramatičnih tekem. »Zanimiva in težka skupina, v kateri želimo biti na prvih dveh mestih. Izzivov je veliko. S Slovenijo igramo balkanski derbi. Danska je zelo dobra, kompaktna in neugodna ekipa. Anglija je ena najboljših reprezentanc v Evropi. Nikogar se ne bojimo,« je napovedal selektor Srbije Dragan Stojković, ki je bil tarča kritik v kvalifikacijah, kjer je v skupini osvojil drugo mesto za Madžarsko. Srbija, ki ima tržno vrednost igralcev 294 milijonov evrov, je nazadnje nastopila na evropskem prvenstvu leta 2000.

Zadnja tekma Slovenijo čaka s prvo favoritinjo prvenstva Anglijo v sredo, 25. junija (dan državnosti), ob 21. uri v Kölnu (od Ljubljane oddaljen 980 kilometrov). Slovenski izkupiček z Anglijo je enak kot z Dansko (1 remi, 5 porazov, razlika v golih 4:10). Edini svetel slovenski trenutek je bil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2012, ko je bilo 0:0 v Stožicah in je imel vratar Anglije Joe Hart eno najboljših tekem kariere. »Tekma s Slovenijo je bila ena prvih, ko sem prevzel mesto selektorja Anglije in še danes se spomnim, kako je Joe Hart na tisti tekmi izvedel odlično obrambo. Če je ne bi, morda ne bi več angleški selektor,« se je 11. oktobra 2016 spomnil Gareth Southgate, potem ko so angleški mediji zapisali, da je bil sobotni žreb najboljši možen. »Vse reprezentance imajo dobre zasedbe. Mi smo skozi leta nabirali izkušnje, zelo smo napredovali, pričakovanja našega naroda so velika. Prva naloga je, da napredujemo iz skupine,« je dodal Southgate. Anglija je bila v kvalifikacijah za EP suverena s šestimi zmagami in dvema remijema (razlika v golih 22:4).