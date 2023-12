Banksy in Tito

Po 14-urnem letu iz Los Angelesa do Istanbula človek sredi petdesetih ni ravno pri sebi: barve se razlivajo, imate pa še to srečo v nesreči, da je letalo, ki bi vas moralo odpeljati domov – odletelo, tako da boste prespali v predmestju Istanbula. Z nami provincialci je vedno tako – sanjamo o metropolah z globokim zavedanjem, da smo v njih tujci. Na nekem imaginarnem seznamu mest, ki bi bila primerna, da bi v njih živeli, bi Istanbul, Carigrad, kot bi temu rekli, sodil na sam vrh top liste. Kot pa se je podoba sveta v zadnjih desetletjih tanjšala, tako je tudi on izgubil svoj sijaj, ker družba, kakršnakoli že je, ne more biti bistveno drugačna od tega, kakršen je svet.