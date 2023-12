Pekel na zemlji s humanitarnim zemljevidom

Vojna v Gazi se od minulega petka nadaljuje v drugem krogu. Potem ko se je še enkrat – tako kot ob številnih drugih zamenjavah ujetnikov v preteklosti – izkazalo, da se Hamas in Izrael lahko dogovorita vsaj o trgovini s človeškimi življenji, se je šest dni trajajoča prekinitev spopadov po 110 izpuščenih Hamasovih talcih in 180 izpuščenih palestinskih zapornikih končala. V Gazo se je vrnil pekel na zemlji. Konec je tišine, ko so se prebivalci lahko oskrbeli z nujnimi potrebščinami, poskušali najti primerno zatočišče in v miru pokopali svoje mrtve.