V prvi fazi bo v naselju Domžale postavljenih deset elektrificiranih postaj za izposojo koles. Dela že potekajo, sistem pa bo predvidoma zaživel spomladi, odvisno od vremenskih razmer. »S podpisom pogodbe s podjetjem MM Ibis smo naredili korak k bolj trajnostnemu načinu prevozov v naši občini. Z vzpostavitvijo sistema izposoje koles občina Domžale krepi svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju, hkrati pa želimo spodbuditi občane k izbiri okolju prijaznejših prevoznih sredstev. Sistem bo nedvomno prispeval k bolj zeleni, povezani in trajnostni prihodnosti naše občine,« je povedala županja Domžal Renata Kosec in dodala, da bo občina pristopila tudi k urejanju dokumentacije za gradnjo kolesarske steze Domžale–Dragomelj–Ljubljana in v proračunu 2024 predvidela sredstva za krepitev povezav občine z javnim prometom. Kolesa naj bi bila po besedah županje kompatibilna s kolesi, ki jih že izposojajo v sosednji občini Kamnik, kar bo zagotovo še dodatna priložnost, da se bo do sosednje občine dalo zdaj priti tudi z izposojenim kolesom. Ali si bosta za to prizadevali tudi sosednji občini Trzin in Mengeš, bo pokazal čas.

Okolju prijazna mobilnost pa je bila tudi eno od vodil, ki so jih dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana vključili v svoje idejne rešitve za poimenovanje domžalskega sistema izposoje koles pod mentorstvom profesorice Save Kosmač. Kot so poudarili dijaki, so želeli poiskati bolj domiselno ime od tistih, ki so že v uporabi. Poglobili so se tudi v spoznavanje značilnosti in dediščine domžalske občine, kar se odraža tudi v njihovih predlogih. Ideje, ki so jih predstavili vodstvu občine Domžale, so zanimive in izvirne. Do konca januarja bodo občanke in občani Domžal imeli tudi priložnost, da med predlogi dijakov izberejo tistega, ki jim je najbolj všeč.