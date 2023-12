Eksplodiralo je ob 7.40 po krajevnem času (0.40 po srednjeevropskem) med mašo v telovadnici na državni univerzi Mindanao v mestu Marawi, približno 820 kilometrov južno od prestolnice Manila.

Kot je povedal generalmajor Gabriel Viray, je najverjetneje eksplodirala doma izdelana bomba. »Gre za teroristično dejanje, ki ga je verjetno izvedla islamistična skupina Daulah Islamiyah Maute,« je dejal. Dodal je, da še ugotavljajo, ali gre za značilno bombo te skupine.

Po navedbah načelnika regionalne policijske uprave Allana Nobleze bi bil napad lahko maščevanje za smrt 11 borcev Daulah Islamiyah med vojaško ofenzivo v petek v bližnji provinci Maguindanao.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos je napad obsodil in poudaril, da bodo napadalci zanj odgovarjali.

Kasneje je odgovornost za napad prevzela skrajna skupina Islamska država (IS). »Vojaki kalifata so sprožili ekplozivno napravo na velikem srečanju kristjanov ... v mestu Marawi,« so zapisali na družbenem omrežju Telegram.

Napadi skrajnežev na avtobuse, katoliške cerkve in javne tržnice Filipine pretresajo že več desetletij. Oblasti v Manili so leta 2014 podpisale mirovni sporazum z največjo uporniško skupino v državi, Islamsko osvobodilno fronto Moro, a manjše skupine muslimanskih borcev, ki nasprotujejo mirovnemu sporazumu, ostajajo aktivne, vključno z borci, ki izpovedujejo zvestobo skupini Islamska država. V regiji delujejo tudi komunistični uporniki.

Mesto Marawi so leta 2017 pet mesecev napadali islamski skrajneži, pri čemer je bilo ubitih več kot 1200 ljudi.