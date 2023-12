»Ta pohod ne poteka na katerikoli datum, temveč na začetku konference COP28 ... resnično potrebujemo mednarodna pogajanja, da bi se premaknili naprej,« je dejal predsednik podnebne koalicije Nicolas Van Nuffel. Dodal je, da so šli na ulice z zelo konkretnimi zahtevami, kot je pospešitev izoliranja hiš, povečanje števila kolesarskih stez in ponovne naložbe v javni promet.

Ne podnebnim spremembam, da sistemskim spremembam in Želimo živahen in zdrav planet je med drugim pisalo na transparentih in plakatih, ki so jih nosili protestniki.

Po navedbah organizatorjev se je shoda udeležilo 25.000 ljudi, policija pa je ocenila, da se je zbralo približno 20.000 protestnikov.