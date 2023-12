Nočne napade pri Damasku je potrdilo sirsko obrambno ministrstvo, tamkajšnja državna televizija pa je poročala o »izraelski agresiji v bližini prestolnice«.

Medtem ko sirski uradni kanali niso poročali o smrtnih žrtvah, pa je Sirski observatorij za človekove pravice za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da sta bila v napadih ubita dva borca, povezana z libanonsko šiitsko oboroženo skupino Hezbolah, še sedem pa naj bi jih bilo ranjenih.

Izrael pogosto obstreljuje sosednjo Sirijo, katere del od leta 1967 tudi okupira. Napadi so usmerjeni predvsem na skupine, ki jih podpira Iran in med katere spada tudi Hezbolah. Od napada pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so izraelske sile okrepile tudi svoje napade na Sirijo in Libanon.