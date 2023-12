Do zimskega premora v prvi slovenski nogometni ligi, ki se bo začel 17. decembra, bodo odigrali še štiri kroge. Nogometaši bodo finiš jeseni začeli s kar dvema derbijema štirih vodilnih ekip lige, ki utegneta biti že odločilna za razplet prvenstva. Če želita ostati v boju za prvaka, mora Koper danes v gosteh premagati vodilno Celje, Maribor pa jutri v Ljudskem vrtu Olimpijo. Na prvem letošnjem velikem derbiju v Stožicah je zmagala Olimpija z 2:1, a medtem sta oba kluba zamenjala trenerja.

Dolžnika Soudani in Iličić

»Naš cilj je, da se nasprotnik v Ljudskem vrtu ne počuti dobro. In navadno se ne. Na treningih je vidno, da napredujemo. Nekaj nam manjka še v napadu,« napoveduje trener Maribora Ante Šimundža. Mariborski navijači pričakujejo, da bosta končno zablestela največja zvezdnika in veterana Hillal Soudani ter Josip Iličić, ki sta glede golov dolžnika. Aduti Maribora bodo domače igrišče, utrujenost Olimpije po četrtkovi tekmi v blatu ter bogate igralske in trenerske izkušnje Šimundže z derbiji z Olimpijo.

Olimpija pogum pred derbijem črpa iz evropske predstave proti Lillu. Če bodo Ljubljančani ponovili pristop glede borbenosti, izpolnjevanja taktičnih nalog in moštvenega duha, ki so ga pokazali v četrtek na njivi v Stožicah, bodo imeli Mariborčani velike težave. Trener Olimpije Zoran Zeljković se zaradi katastrofalnega stanja igrišča v Stožicah celo veseli tekme v Ljudskem vrtu in do premora bi vse tekme najraje odigral kar v gosteh. »Trener Lilla me je po tekmi vprašal, če bomo še igrali na tem igrišču. S tem sem povedal vse. Čeprav je spomlad v Evropi izgubljena, za nas ne bo nič lažje, saj je slovenska liga zelo izenačena. Proti koncu tekme z Lillom sem že razmišljal o derbiju z Mariborom, zato so bile narejene nekatere menjave. Derbi se ne igra, ampak zmaguje. Seveda nas čaka zelo težka tekma, a verjamem, da imamo dovolj širok igralski kader, da se bomo regenerirali in pripravili tako, kot se moramo,« je napovedal Zoran Zeljković, ki ne bo mogel računati na kaznovanega branilca Sualeheja, ki se bo zaradi izključitve proti Radomljam hladil dve tekmi. Uspeh Olimpije bo odvisen predvsem od navdiha najboljšega strelca lige Ruija Pedra (10 golov) in dnevne forme Zeljkovića pri izbiri taktike in enajsterice.

V Celju sanjajo osem točk

V Celju sanjajo o prednosti osmih točk pred zasledovalci. Takšen scenarij bi se zgodil, če bi Celje premagalo Koper, Maribor pa Olimpijo in najbolj optimistični navijači bi že začeli hladiti penino. »Pred tekmo sem miren, saj so fantje psihično zelo močni,« je lahko samozavesten trener Celja Damir Krznar, saj ima na razpolago najboljšo igralsko zasedbo v ligi, zato se v igri ne pozna, če manjkajo Matko, Prucev, Kvesić.... Koper je po le eni zmagi na zadnjih petih tekmah izgubil stik z vrhom, vendar družina Guberac (predsednik Ante Guberac in športni direktor Ivica) sporoča, da služba trenerja Safeta Hadžića ni ogrožena do konca jeseni. Koper po dveh zaporednih porazih nujno potrebuje zmago, a je ekipa zdesetkana zaradi poškodb in kartonov. Najbolj se pozna odsotnost Barišića, v ekipo pa se vrača Orazov, ki je zelo težko prebolel poraz kazahstanske reprezentance v Stožicah.

Pari 17. kroga v 1. SNL, danes ob 13. uri: Rogaška – Aluminij, ob 15. uri: Domžale – Radomlje, ob 17.30: Celje – Koper, jutri ob 13. uri: Bravo – Mura, ob 15. uri: Maribor – Olimpija; vrstni red: Celje 38, Olimpija 33, Koper 29, Maribor 24, Bravo 22, Mura 19, Domžale 17, Radomlje 16, Aluminij 15, Rogaška 11.