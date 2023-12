Slovenke so na svojem osmem SP že sedmič zapored tekmovanje začele z zmago. Po porazu proti Makedoniji (22:26) na premiernem nastopu med svetovno elito v Nemčiji 1997 so zapored padle Tunizija (25:22, Italija 2001), Kitajska (34:26, Hrvaška 2003), Južna Koreja (42:35, Rusija 2005), Francija (24:23, Nemčija 2017), Nizozemska (32:26, Japonska 2019) in Črna gora (28:18, Španija 2023), v četrtek pa kot sedma v nizu še Islandija (30:24).

Za prvi skalp na letošnjem prvenstvu je bila najzaslužnejša krožna napadalka Nataša Ljepoja z osmimi goli brez zgrešenega strela in vrhunsko igro v obrambi. »Proti Islandiji smo imele po odličnem začetku precej kriznih minut in mrkov v obrambi in napadu. A smo v končnici stopile skupaj, se izvlekle in odigrale tako, kot se za pravo ekipo spodobi. Na velikem tekmovanju je prva tekma vedno najtežja, a smo uspešno prebile led, kar je dobra popotnica tako za Angolo kot tudi naslednje tekme. Po zmagi smo igralke težko zaspale, a misli so bile pozitivne, saj smo osvojile prvi par točk,« je pojasnila 27-letna Nataša Ljepoja, ki je po petih letih igranja za Krim pred letošnjo sezono okrepila romunski klub Ramnicu Valcea.

Islandija je že slovenska preteklost, prihodnost pa Angola, ki je bila v prvem krogu skupine D v Stavangerju le korak od senzacije proti aktualnim svetovnim podprvakinjam Francozinjam. Po številnih rezultatskih preobratih je Francija osem minut pred koncem povedla z 28:23, a so Angolke po delnem izidu 5:0 v predzadnji minuti izenačile na 28:28. Sledilo je še zadnje izenačenje (29:29), zmagoviti gol za Francozinje za končnih 30:29 pa je manj kot pol minute pred koncem dosegla Laura Flippes.

Slovenija in Angola sta se na dosedanjih SP štirikrat pomerili med seboj in to na zadnjih štirih tekmovanjih, na katerih je nastopila slovenska reprezentanca. Boljši izkupiček imajo Angolke, ki so dvakrat zmagale (33:24 na Japonskem 2019 in 28:27 v Rusiji 2005) in enkrat izgubile (25:32 v Nemčiji 2017), en dvoboj pa se je končal z remijem (25:25 v Španiji 2021). Nataša Ljepoja se zaveda, da bo peta tekma proti Angoli še precej težja kot tista proti Islandiji: »Angolke so kar precej višje, težje in telesno močnejše od nas. A recept za uspeh proti njim je jasen: čim uspešneje uporabiti našo hitrost in spretnost v igri.«

Angolke, ki že imajo kot aktualne prvakinje Afrike olimpijsko vozovnico za Pariz 2024 (po premierni uvrstitvi na OI 1996 v Atlanti jim je to uspelo že osmič zapored), slovenski selektor Dragan Adžić spremlja že 13 let. »Trenutno so absolutno na najvišji ravni v tem obdobju. Ne le po igralski plati, ampak tudi zato, ker so precej resnejše in stabilnejše v igri ter bolj predane uresničevanju velikih rezultatov. Tudi če bi naša reprezentanca nastopila v najmočnejši zasedbi, bi bila to za nas zelo zahtevna tekma. A verjamem, da bomo našli način, da jih vržemo iz ritma in da dosežemo neverjetno pomembno zmago za Slovenijo,« se nadeja selektor Dragan Adžić pred dvobojem z reprezentanco z vzdevkom Biseri, ki že 17. zapored nastopa na SP.