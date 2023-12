Kadrovska polnitev in vsebinska suša

Kadri rešujejo vse, je bila ena od krilatic s sovjetskega prostora, ki se je tudi v naših krajih lepo uveljavila. Sčasoma je udarna moč te misli obledela, ker so celo v njeni domovini ugotovili, da tudi najboljši kadri ne morejo zagotoviti normalnega razvoja države ob siceršnjih nesmiselnih politikah, diktiranih z vrha. To prispodobo lahko uporabimo tudi ob objavi kandidatne liste novih ministrov vlade Roberta Goloba: debata o novih vladnih kadrih je zgolj kratke sape, dokler koalicija ne doseže notranjega soglasja o smiselni in konsistentni vladni politiki v času do novih volitev, do katerih ni dosti več kot dobri dve leti.