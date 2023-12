Iluzija o levih vladah v samostojni Sloveniji, 2.

V komentarju z zgornjim naslovom (Dnevnik, 30. 12. 2023) Rado Krušič odlično oriše leve vlade v samostojni Slovenije, ki niso sprejemale ukrepov v skladu z levo ideologijo, ker so jim kapitalske sile to preprečevale. Avtor tudi pove, da se še posebej dva politika, Drnovšek in Pahor, niti nista zmenila za leve ideje svoje stranke in sta sprejemala ukrepe v nasprotju z levo ideologijo.