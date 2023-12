V republiki ima vso oblast ljudstvo in temu se reče demokracija. Torej vsak je volivec in vsak je lahko izvoljen. Ampak, ali je to res?

Liste kandidatov določajo stranke. Torej lahko postavijo na listo tudi osla! Izvoljen je tisti, ki je na vrhu te liste. Kdo lahko kandidira in kdo bo izvoljen, določajo vodstva strank (njihovi centralni komiteji, t.j. kakšnih deset ali dvajset ljudi). Ali je to demokracija in oblast ljudstva?

Parlament odloča o usodi države in ljudi. Zadeve so zelo zahtevne in jih še strokovnjaki težko razumejo. Ampak o njih odločajo poslanci ki o tem nimajo pojma. Že, ampak predloge zakonov določa vlada. Že, ampak tudi vlada je zbor laikov. Že, ampak vlada ima ekipe strokovnjakov, ki pripravlja predloge. Ja, ampako njih odloča vlada, ali jih bo sploh poslala v parlament.

Poslanci niso strokovnjaki, zato ne vedo, kako glasovati, zato vprašajo vodstvo, kako glasovati. Potem složno vsi glasujejo, kot naroči ta centralni komite. Razen če verjamete, da so vsi poslanci ene stranke razumeli povsem enako neki zakon, pa tudi poslanci druge stranke, le da so prvi složno glasovali za, drugi pa proti.

Po ustavi so poslanci predstavniki ljudstva in glasujejo po lastni vesti. Ampak glasujejo po nalogu CK stranke (vest gor ali dol). (Si upa kdo glasovati drugače, ne da bi prej desetkrat pomislil na naslednje volitve?) Pri volitvah se zgodi, ne redko, da en kandidat dobi en glas več od drugega, potemtakem odloča, kdo bo izvoljen za župana ali predsednika države? Je to demokracija, če en človek odloči? V parlamentu se ne redko zgodi, da 40 poslancev glasuje proti predlogu, 41 pa za predlog. Torej en človek odloča, ali bo sprejet protiustaven zakon.

Ampak če odloča en človek, ali je to kaj drugače kot v monarhiji? V demokraciji odloča večina (tudi če ta večina le za en glas). Torej gre za diktaturo večine nad manjšino (ki je le za las manjša od večine). Ampak s tem imamo v zgodovini slabe izkušnje. Tudi dandanes imamo, celo v Evropi, take »demokracije«. Tudi zgodovina ima obilico dokazov, da večina nima prav, ampak manjšina ali celo en posameznik (Bruno, Galilej, Kopernik, Darwin itd.)

Ampak ne pozabite, da ima vsak narod tako oblast, kot si ji zasluži.

Ana Grabnar, Strahinje