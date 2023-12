Osrednja ljubljanska prireditev bo pred Prešernovim spomenikom ob 15.45. Tam bodo tečajniki in člani gledališke skupine Pionirskega doma predstavili uprizoritve različnih delov Prešernovih Zabavljivih sonetov in Glose ter uglasbitev Prešernove pesmi Kam.

V Ljubljani bo poleg odprtih vrat muzejev in galerij tudi nekaj zanimivih dogodkov. V razstavnih prostorih Slovenske kinoteke bo na ogled tekmovalni program navidezne resničnosti v okviru festivala Animateka. Med 12. in 20. uro bo mogoče videti izbor neverjetnih izkušenj navidezne resničnosti. Razgiban program bo v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Posebnost bo možnost obiska dogodkov z naslovom 15 poglobljenih minut za zgodovino, v okviru katerega bodo kustosi med 10. in 16. uro predstavili poglobljene zgodbe o izbranih predmetih. Med drugim bodo ob 11. uri razložili pomen Enigme, ob 12. uri zgodbo o plakatni aferi, ob 15. uri pa bodo predstavili uniformo Vide Tomšič. Za družine bo med 10.30 in 14.30 organizirano 15-minutno veččutno vodstvo s predavanjem o prvi svetovni vojni, v katerem bodo otroci, starejši od desetih let, doživeli, kako je potekalo vojskovanje v rovih, ter ugotovili, zakaj je bil navidezno droben in preprost izum Fridolina Kaučiča – strelski periskop – pomembna pridobitev za vojake. V Narodni in univerzitetni knjižnici bodo ob 10. in 16. uri organizirali ogled osrednjega dela Plečnikove palače z veliko čitalnico, ob 11. in 14. uri pa bo vodstvo po knjižnici. V veliki čitalnici bo v poklon Ivanu Tavčarju priložnostna predstavitev izbora obsežne zbirke tiskanih in prevodnih izdaj Tavčarja ter njegove rokopisne zapuščine.

Zanimivo bo tudi v filmskem studiu Viba film v Stegnah, kjer bo med 9. in 13. uro mogoč ogled studia in opreme. Vrata bo odprl tudi Muslimanski kulturni center Ljubljana, kjer bodo ob 10. in 14. uri organizirali ogled centra. V popoldanskem terminu bo branje pravljic za otroke.