Niti slaba vremenska napoved ni ustavila ljudi, ki so se že malo pred 17. uro zbrali okoli smreke na Prešernovem trgu in z nestrpnostjo čakali, da bo prestolnica zasijala v soju prazničnih luči. Po kratkem nagovoru ljubljanskega podžupana Aleša Čerina in odštevanju množice ljudi je v prestolnici zasijalo 50 kilometrov svetlobnih skulptur, girland in od 850 do 900 različnih svetlobnih teles.

Eni na lučke, drugi na koncert Challeta Salleta

»Pridemo vsako leto, saj gre za tradicijo, ki smo jo začeli z otrokoma, zdaj sta že najstnika,« sta povedala Jani in Marinka iz okolice Ljubljane ter dodala, da sta otroka s prijatelji pustila na Pogačarjevem trgu, kjer bodo vse do 30. decembra v okviru prazničnega programa gostili koncerte popularne in narodnozabavne glasbe. »So veliki oboževalci Challeta Salleta, čeprav nočejo priznati,« sta dodala v smehu.

Tudi letos je za praznično okrasitev poskrbel Urban Modic in spomnil, da tokratna novoletna podoba Ljubljane nosi aktualno sporočilo. »Opomni nas, da smo danes staroselci, že jutri morda begunci. Danes smo zemljani, čez nekaj let bomo morda tudi marsovci. Bili smo preprosta enocelična bitja, danes pa smo kompleksni, pretežno inteligentni organizmi,« nam je v nekaj stavkih razložil letošnje svetlobno okrasje Ljubljane. Osrednji element letošnje okrasitve je leteči krožnik na Prešernovem trgu in ponazarja miroljubno in spoštljivo srečevanje različnih kultur. »Povedali so nam, da okrasitev nosi zgodbo. Morda jo bomo v naslednjih dneh, ko ostanemo v Ljubljani, poskusili razvozlati,« je povedal Nikola, ki je s prijatelji pripotoval iz Novega Sada. »Svetovali so nam, da se postavimo na stopnice frančiškanske cerkve, kjer je najlepši pogled na drevo. Čeprav smo bili tukaj pol ure pred prižigom lučk, so bile te že zasedene,« se je nasmejal.

Ponudba podobna lanski

Kot je bilo mogoče slišati v valu množice, ki se je po prižigu lučk počasi premikala proti Tromostovju in naprej desno proti stojnicam ob Ljubljanici, prestolnica gosti veliko tujcev. »Samo za ta dogodek smo prišli danes iz Gradca in presenečeni smo nad ponudbo stojnic,« nam je zaupal par, ki si je na eni od stojnic privoščil kozarec kuhanega vina in vafelj. Naj na hitro omenimo ponudbo, ki so jo gostinci pripravili za letos. Žal ni nobenih novosti, je pa cena v primerjavi s sosednjo Avstrijo nekoliko bolj prijazna žepu. Tako boste za kozarec kuhanega vina odšteli od 3 do 3,5 evra, za »hot gin« pa 7 evrov. Sejemske hiške z darilnim programom in gostinsko ponudbo so tudi na Pogačarjevem trgu, Cankarjevem in Gallusovem nabrežju, Kongresnem trgu v Stritarjevi ulici ter na križišču Wolfove ulice in Kongresnega trga.