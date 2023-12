Po sedmih dneh premirja je Gaza spet v apokaliptični vojni. Uro pred iztekom premirja v petek zjutraj ob 7. uri (ob 6. uri po srednjeevropskem času) sta Hamasovi raketi prileteli iz enklave v Izrael, izraelska letala so spet začela bombardirati Gazo in spet so se začeli tudi boji za istoimensko mesto na severu enklave. Izraelska vojska je, kot sama trdi, napadla »več kot 200 terorističnih tarč«, in sicer »vstope v podzemne predore, izstrelišča raket in poveljniške centre«. Ubitih naj bi bilo vsaj 109 Palestincev. Obrambni minister Joav Galant je dejal, da je bil med napadom v enem od izraelskih bojnih letal in ga je spremljal od blizu. »Rezultati so impresivni. Hamas razume le silo, zato bomo ukrepali, dokler ne bomo dosegli ciljev vojne,« je dejal.

Izraelci so bombardirali tudi južni del enklave, potem ko so ves čas pozivali Palestince, naj se s severa umaknejo na jug. Pravzaprav zdaj hočejo, da se Palestinci tudi na jugu umaknejo z dela ozemlja. Izrael je objavil tudi povezavo do zemljevida, na katerem je Gaza razdeljena na več sto okrožij in ki naj bi se v prihodnje uporabljal za sporočanje, katera območja so varna.

Več razlogov za vrnitev k spopadom

Konec premirja ni presenetljiv. Vlada Benjamina Netanjahuja si je dala največ deset dni časa za prekinitev vojne proti Hamasu in tudi med premirjem je bila odločena, da ga je treba uničiti. Še v četrtek zjutraj sta obe strani dosegli 24-urno podaljšanje premirja, a le nekaj minut pred iztekom ob 7. uri. Sledil je teroristični napad v Jeruzalemu, v katerem so umrli trije Izraelci. Hamas je prevzel odgovornost in pozval k »stopnjevanju upora« proti Izraelu. Tudi zato je bilo Netanjahujevi vladi težko še tretjič podaljšati premirje. V četrtek zvečer so se vsi izraelski vojaki morali vrniti v svoje enote.

Predvsem pa Hamas ni posredoval izraelski vladi novega seznama desetih talcev, ki bi bili v primeru podaljšanja premirja v petek izpuščeni. Trdil je, da jih ne najde, čemur Izraelci ne verjamejo. V zadnjih sedmih dneh je izpustil 110 talcev. V rokah več palestinskih skupin v Gazi naj bi jih ostalo 137, tudi 25 žensk in 4 otroci.

Izrael naj bi imel informacije o napadu

Zdi se, da Izrael ne bo spremenil svojega načina vojskovanja. ZDA sicer zahtevajo veliko manj civilnih žrtev. Po 7. oktobru, to se pravi v sedmih tednih napadov iz zraka, z morja in kopnega, je v Gazi umrlo okoli 15.000 Palestincev, večinoma civilistov, tudi več kot 6000 otrok.

V terorističnih napadih 7. oktobra je umrlo okoli 1200 Izraelcev, večinoma civilistov. Po pisanju dnevnika New York Times so izraelski generali in obveščevalci že lani jeseni prejeli Hamasov načrt o tem pokolu, a niso verjeli, da se to lahko zgodi. V tem 40 strani dolgem Hamasovem dokumentu je natančno določeno vse, kar se je zgodilo 7. oktobra: najprej raketni napadi, ki naj odvrnejo pozornost od vdora Hamasovih enot v Izrael in izraelske varnostne sile preženejo v bunkerje, zatem uničenje varnostnih kamer z droni in končno vdor čez zid, ki loči Gazo od Izraela. Ko je julija letos izraelska obveščevalka razkrila, da Hamas izvaja vojaške vaje v skladu z omenjenim načrtom, so jo višji oficirji zavrnili, češ da je načrt povsem nerealen. Morda Netanjahu in vlada nista vedela za ta načrt, vsekakor pa sta že vrsto let vedela, da namerava Hamas na tak način napasti Izrael.

Izrael načrtuje vzpostavitev tamponske cone Egiptovski in regionalni viri so za Reuters povedali, da je Izrael obvestil več arabskih držav, da želi na palestinski strani meje z Gazo vzpostaviti varovalni pas. Ta naj bi preprečil prihodnje napade, kar je del predlogov za enklavo po koncu vojne.

*** 109 Palestincev je bilo ubitih po obnovitvi spopadov med Hamasom in Izraelom.