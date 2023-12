Slavja, praznovanja, obdarovanja, kuhančki, kostanj, lučke … Kdo bo pa še delal decembra, lepo vas prosim. No, bomo pa januarja zastavili na novo. Novo leto, nov začetek, nov delovni elan … Nak! Ne da se delat. Zakaj? Ker je januar. Januar je. Ne da se delat! Januar je vendarle en tak najbolj zamorjen mesec, ki sledi veselemu decembru. In da bo mera polna, bo pol Ljubljane zaradi gradenj zaprte in itak ne bomo mogli nikamor, kaj šele v službo. No, potem pride pa februar …