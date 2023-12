Britanski kralj Karel III., takrat še prestolonaslednik Charles, in njegova prva snaha Kate, po njegovi zasedbi prestola valižanska princesa, naj bi se, ko je bila Meghan Markle prvič noseča, zaskrbljeno pogovarjala o tem, kako temen utegne biti njen in Harryjev prvorojenec Archie. To je sprožilo obtožbe o domnevnem rasizmu v britanski kraljevi družini.

Njuni imeni sta prišli na dan v skrajno nenavadnih okoliščinah, zaradi knjige Endgame (Končnica), nove knjige britanskega novinarja in dvornega komentatorja Omida Scobieja. Njuni imeni sta se pojavili v nizozemskem prevodu knjige, domnevno zaradi napake pri prevodu, čeprav avtor prisega, da ju v angleškem izvirniku ne omenja, ker ju po britanskem zakonu itak ne bi smel omeniti. Ne v angleščini ne v drugih jezikih, v katerih se je knjiga pojavila, njunih imen ni. Nizozemski prevod s to »napako« so umaknili s polic knjigarn in tiskajo novega. Nizozemska prevajalka po poročanju Daily Maila trdi, da je prejela angleški izvirnik, »v katerem sta bila imenovana oba rasista kraljeve družine«. Britancem je imeni z veliko samovšečnega pompa na superdesničarski televiziji Talk TV, na kateri ima svojo oddajo, razkril razvpiti dežurni kritik Meghan in Harryja, med otoškimi desničarji zelo priljubljen novinar Pierce Morgan, ki je zaradi stalnega utrujajočega kričavega ponavljanja, da je Meghan oportunistična lažnivka, lani izgubil dolgoletno službo enega od povezovalcev jutranjega programa televizije ITV. Ni in ni namreč mogel preboleti, da ga je po priključitvi kraljevi družini ukinila na X-u (nekdanjem twitterju) in se ni hotela družiti z njim.

Začelo se je z Oprah

Ta kraljevi cirkus se je začel z eksplozivnim intervjujem ameriške televizijske legende Oprah z Meghan in Harryjem marca 2021. Najbolj je odmeval namig o rasizmu v kraljevi družini. Meghan je Oprah zelo resno dejala, da jih je v kraljevi družini skrbelo, kako temna utegne biti Archiejeva koža, ko se bo rodil. »Kaj? Kdo se je o tem pogovarjal?« je po dolgem premoru šokirana vprašala Oprah. Tega Meghan ni povedala, princ Harry pa je dejal, da to nista bila (pokojna) kraljica in princ Filip. Potem je bilo vse tiho. Do zdaj, ko smo na skrajno nenavaden način izvedeli, da naj bi to bila kralj in njegova prva snaha. Meghan in Harry te trditve nikoli nista ponovila, ne v šesturnem dokumentarcu na Netflixu, ne v njenem podkastu na platformi Spotify, ne v njegovem življenjepisu Rezerva. Harry je lani v televizijskem intervjuju dejal, da kraljeve družine nikoli nista obtožila rasizma, da je to počel britanski tisk in da pogovora o Archiejevi temnosti ni imel za rasističnega. Knjiga Omida Scobieja je vseeno oživila razpravo o domnevnem rasizmu v kraljevi družini. »Pomembnejše od tega, kdo je to rekel (koga je skrbela Archiejeva temnost), je, kako so se odzvali na to. Vemo pa, in o tem pišem v knjigi, da se v družini o tem niso pogovarjali. Kraljeva družina se spet izogiba vprašanjem o rasizmu,« je dejal v enem od številnih intervjujev. Njegova knjiga, ostra kritika monarhije in nekritičnega rožnatega prikazovanja razsipne kraljeve družine, je sprožila vik in krik med njenimi branilci.

Avtorju knjige grozijo s smrtjo

Knjigo razglašajo za strup, ki bi ga Harry in Meghan morala obsoditi, če se res želita pobotati z njegovo družino, avtorja, ki prejema pisma, v katerih mu grozijo s smrtjo, pa za Meghanino trobilo, kar odločno zanika. »Bil sem naklonjen njuni zgodbi, ker sem videl žensko mešane rase priti v hišo Windsor, ki se je do nje vedla grozljivo. To je resnica, pred katero si ni mogoče zatiskati oči,« je dejal Scobie. Pravi, da bi Britanci potrebovali zares zdravo razpravo o britanski kraljevi družini. »Morala bi biti pod javnim nadzorom, kot so vsi drugi javni uslužbenci, posebej zato, ker jo financira javnost.« Scobie trdi, da sta v kraljevi družini dve zgodbi o sinu in očetu. Ena naj bi bila o prestolonasledniku Williamu in kralju. Prvi naj bi želel po malem posodobiti monarhijo, drugi se temu upira. Druga zgodba naj bi bila o Harryju in kralju. Harry, ki bi se rad pobotal z bratom Williamom, pa se ta z njim noče niti slišati, naj bi bil v rednih stikih z očetom. Buckinghamska palača tega po stari navadi ne komentira, menda razmišlja o tožbi, kar je malo verjetno, kralj pa se je morda odzval, ko se je v Dubaju pred začetkom letošnjega podnebnega vrha najprej srečal s predstavnikom največje države »temnopoltih« ljudi, nigerijskim predsednikom Tinubujem. Ta ga je vprašal, kako je, kralj pa je med smehom odgovoril: »V redu sem, skoraj v redu.«