Častni znak svobode je predsednica posmrtno podelila Borutu Novaku za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Z zlatim redom za zasluge je predsednica posmrtno odlikovala Mirana Potrča, in sicer za izjemne zasluge pri osamosvajanju Slovenije in za odgovorno ter načelno politično držo.

Prav tako zlati red je namenila še Ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ob 100-letnici delovanja ter za izjemen razvoj področja ginekologije in porodništva, ki se kaže v visokih dosežkih v skrbi za zdravje žensk in novorojencev, kakor tudi za mednarodno prepoznavnost in priznanje ljubljanske ginekološko-porodniške stroke.

Srebrni red za zasluge si je za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za odlično sodelovanje na obveščevalno-varnostnem področju v mednarodnem prostoru prislužila Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova).

Z medaljo za zasluge je predsednica odlikovala več dosežkov. Prejmejo jo Mateja Bulc za življenjsko delo na področju razvoja in uveljavljanja družinske medicine v Sloveniji in po Evropi ter prenašanje poslanstva na mlajše generacije, Peter Gstettner za dolgoletno delo na področju manjšinskega šolstva in kulture ter tvornega zavzemanja za reševanje problematike koroških Slovencev na Koroškem, Metka Lajnšček za neprecenljiv prispevek na področju ohranjanja slovenskega jezika, kulture in narodne identitete porabskih Slovencev ter k utrjevanju njihovih vezi z matično domovino, Karel Holec, Andrea Kovač in Erika Köleš Kiss za izjemne zasluge na področju ohranjanja slovenskega jezika, kulture in narodne identitete Slovencev na Madžarskem ter prizadevanja za vsestranski razvoj in napredek Porabja, Samo Pahor za vztrajno in dolgoletno prizadevanje pri priznavanju pravic Slovencev v Italiji ter ohranitev slovenskega jezika v javnosti Italijanske republike in Marjetica Potrč za zasluge pri večdesetletnem delovanju na področju umetnosti, antropologije in ekologije ter uvrstitev med deset najpomembnejših sodobnih svetovnih umetnikov, s čimer je prispevala k prepoznavnosti in promociji Slovenije v svetu.

Prav tako medaljo za zasluge dobijo Marcos Magno Morales Tavares za izjemne športne dosežke, prepoznavanje Slovenije v mednarodnem prostoru ter za tvorjenje solidarnosti in dobrodelnosti pa tudi tri znane legendarne glasbene skupine Kameleoni, Laibach in Pankrti, ki jih je predsednica odlikovala za dolgoletno delovanje, ustvarjalnost in spodbuditev drugačnih pristopov zvrsti glasbe v slovenskem glasbenem prostoru.

Slavnostna podelitev bo še ta mesec

Prejemnik reda za zasluge je Srečko Šestan, in sicer za izjemen strokovni prispevek k požrtvovalnemu in nesebičnemu delu, ki je pomembno prispeval k uspešnemu spopadanju z različnimi naravnimi katastrofami, ter neprecenljiv navdih številnim ljudem, ki so zaradi njegovega zgleda pripravljeni sodelovati pri zaščiti in reševanju.

Red za zasluge prejmejo tudi mesečnik za poljudno naravoslovje Proteus ob 90-letnici izhajanja ter izjemen prispevek pri širjenju in prenosu znanja z različnih področij naravoslovja med avtorje in bralce tako doma kot po svetu ter znanstvena revija Sodobna Pedagogika ob 140-letnici izhajanja najpomembnejše strokovne revije na področju vzgoje in izobraževanja na Slovenskem ter izjemen prispevek k razvoju pedagogike kot znanstvene vede v domačem in mednarodnem prostoru.

Med prejemniki tega odlikovanja sta tudi Bojan Mohar za izjemne znanstvene dosežke v slovenskem in mednarodnem prostoru ter velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetovnih znanstvenih krogih in Maja Primic Žakelj kot pionirka pri razvoju in krepitvi programa ZORA za izjemne dosežke, ki so pomembno prispevali k pravočasnim odkrivanjem predrakavih sprememb materničnega vratu in s tem k reševanju številnih življenj.

Ob 100-letnici delovanja za izjemne uspehe športnikov, neprecenljivo delo trenerjev in spremljevalnih ekip ter velik prispevek zveze k razvoju slovenskega smučarskega športa in prepoznavnosti Slovenije v svetu pa je z redom za zasluge Pirc Musar odlikovala tudi Smučarsko zvezo Slovenije. Ukazi o odlikovanjih so objavljeni v današnjem uradnem listu, slavnostna podelitev odlikovanj pa bo še ta mesec.