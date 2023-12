Varuh proučuje dostopnost ​

Po slabem letu proučevanja problema dostopnosti pacientov do ambulant splošne in družinske medicine je varuh človekovih pravic obvestil javnost in ministrico za zdravje o svojih izsledkih in priporočilih. V poročilu na njegovi spletni strani preberemo, da je prejel veliko očitkov o slabi dostopnosti v zdravstvenih domovih: nedelujočih ali zapletenih elektronskih sistemih naročanja, predolgih odzivnih časih, neodgovarjanju na elektronska sporočila in telefonske klice, stalni zasedenosti telefonskih linij ipd. Zato je v začetku leta 2023 zdravstvenim domovom poslal vprašalnik. Odgovori so bili drugačni od pritožb pacientov.