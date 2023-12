Zdaj in tedaj: srečno novo leto 1967

Živimo v tako zanimivem času, kot se le redko zgodi. Ves svet s pritajenim dihom spremlja novice z Bližnjega vzhoda, kjer je izraelska vojska okupirala Gazo, televizijski kanali pa preiskujejo umor predsednika Johna F. Kennedyja, Američani razmišljajo, kako bi se izvlekli iz še ene vojne na drugi strani oceana, medtem pripravljajo zgodovinsko odpravo v vesolje in ambiciozno napovedujejo pristanek prvih astronavtov na Luni v letu ali dveh, svet pa v tem času osuplo spremlja nova inženirska in tehnološka čudesa, kot je umetna inteligenca, ki se prepričljivo pogovarja z ljudmi, spektakularen napredek tehnologije pa spremljajo tudi velike družbene spremembe: medtem ko se na zahodni polobli krepijo protivojna gibanja in kampanje za zaščito državljanskih, manjšinskih in ženskih pravic, na vzhodu z denarjem od nafte neustavljivo iz peska raste Dubaj.