Biti populističen je popularno: Med ljudi v kravatah so se pomešali liki iz risank

V začetku septembra je raziskava The PopuLista razkrila, da je v preteklem letu skoraj tretjina Evropejcev volila populistično stranko, bodisi skrajno levo bodisi skrajno desno. Eden najvidnejših populistov, ki se mu obeta ponovna osvojitev predsedniškega stolčka, je zagotovo Donald Trump, sledi mu Boris Johnson. Pred kratkim je Nizozemska na predsedniški stolček postavila Geerta Wildersa, Argentina pa Javierja Mileija. Populistične stranke s populističnimi predsedniki in predsednicami zavzemajo vrhovne položaje po vsem svetu. In čeprav o populizmu bolj podrobno govorimo šele zadnjih nekaj let, gre za eno ključnih področij raziskovanja zadnjih petdeset let.