Nixonova je tudi sama Judinja, a sodi med tiste progresivne ameriške Jude, ki so močno kritični do Netanjahujeve vojne v Gazi. Predsednika Bidna je pozvala k empatiji in temu, naj na otroke Gaze glede kot na svoje otroke. »Tu sem kot mama otrok, katerih stari starši po očetu so preživeli holokavst. Sin me je prosil, naj izkoristim svojo platformo in čim glasneje povem, da 'nikoli več' pomeni nikoli več za vse. Kot Američanka sem tukaj, da bi zahtevala, naj naš predsednik preneha financirati množično pobijanje in stradanje na tisoče nedolžnih Palestincev, med katerimi je večina otrok in žensk. Predsednik Biden mora ta trenutek izkoristiti za pogajanja o trajni prekinitvi ognja, ki bodo domov pripeljala vse talce in politične zapornike ter začela postavljati temelje za trajni mir,« je sporočila Nixonova. Ameriško administracijo je obtožila, da premalo počne za zaustavitev vojne v Gazi, prav tako pa je poskušala ameriško javnost k večjemu pritisku na Bidna prepričati tudi s primerjavo, da se ameriška oblast verjetno ne bi odločila za bombardiranje celotne soseske, če bi se kakšna teroristična celica znašla sredi katerega od ameriških mest. Nixonova je pred tokratno gladovno stavko podpisala protestno pismo 250 znanih osebnosti proti vojni v Gazi.