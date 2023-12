Predsednik vlade Robert Golob je danes v državni zbor poslal predlog za imenovanje Franca Propsa na mesto ministra za javno upravo in predlog za imenovanje Jožeta Novaka – in torej ne Jureta Lebna, ki je bil po naših zanesljivih informacijah še v četrtek zvečer kandidat – za mesto ministra za naravne vire in prostor. Za ministra za kmetijstvo naj bi Golob v začetku naslednjega tedna predlagal Vojka Adamiča, saj naj bi bil slednji trenutno v tujini in tako ne more podpisati potrebnega soglasja za predlog za svoje imenovanje.

Franc Props, kot smo v Dnevniku že pisali, je bil večino svoje kariere zaposlen v ljubljanskem podjetju SPL, ki upravlja stanovanjske soseske. Tam se je zaposlil leta 1984, iz družbe pa odšel leta 2019. Od leta 2011 do 2019 je bil generalni direktor družbe. Le za kratek čas se je v tem dolgoletnem obdobju presedel v kabinet ministra za okolje in prostor in pozneje na mesto vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za vode. Po dokončnem odhodu iz SPL se je zaposlil kot načelnik upravne enote Litija in tam ostal, dokler ni bil na lanskoletnih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca na listi Gibanja Svobode. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist z magisterijem iz organizacije in poslovodenja. »Franc Props zelo dobro pozna delovanje državne uprave,« so pripisali v premierjevem kabinetu.

Jože Novak je kratek čas, odkar je tehnična ministrica Alenka Bratušek, državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor. Ne prvič v karieri; državni sekretar je bil tudi v prejšnjih letih, ko se je ta resor imenoval ministrstvo za okolje in prostor. Za slabo leto dni, med leti 2004 in 2005, je bil tudi direktor zavoda za prostorsko planiranje in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Bil je predsednik uprave Imos Holding in direktor projekta stanovanjsko poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na ministrstvu za finance, kamor se je iz zasebnega sektorja vrnil pred dobrimi petimi leti, je bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Množično vrednotenje nepremičnin naj bi bila podlaga za davek na nepremičnine, ki nikoli ni zaživel. Preden je bil pod vlado Roberta Goloba imenovan za državnega sekretarja, je delal v sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov pri družbi DRI upravljanje investicij. »V funkciji državnega sekretarja aktivno sodeluje s Službo vlade za obnovo po poplavah in plazovih,« so pripisali v kabinetu predsednika vlade. Novak je tudi prejemnik nagrade za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Po izobrazbi je diplomirani inženir krajinske arhitekture.

Preteklo breme je bilo verjetno preveč obremenjujoče za Jureta Lebna. Nedavno je namreč komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da je v času, ko je bil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, kršil integriteto pri obravnavi vloge za javno-zasebno partnerstvo za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. »Te ugotovitve so močno sporočilo predsedniku vlade: ta oseba je v postopku in mogoče bo kasneje tudi sodišče potrdilo naše ugotovitve (poteka upravni spor, op. a.). Če ga bo predsednik vlade kljub temu izbral za ministra, bo imel v ekipi človeka, za katerega bo lahko kaj kmalu pravnomočno dokazano, da je kršil integriteto. Kaj bo v takem primeru naredil premier? Ga bo pozval k odstopu? Ali bo rekel, da so te ugotovitve za njega nerelevantne, ker se je dejanje zgodilo v času ene od prejšnjih vlad? To bo test politične kulture,« je v intervjuju, ki ga bomo objavili v jutrišnji prilogi Objektiv, komentiral predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.