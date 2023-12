Kot je na slovesnosti ob odprtju dvodnevnega vrha voditeljev, ki poteka v Dubaju v okviru COP28, poudaril Antonio Guterres, se vitalni znaki planeta slabšajo, globalno segrevanje pa »ruši proračune, zvišuje cene hrane, zaostruje energetske trge in hrani krizo življenjskih stroškov.«.

Zbrane voditelje je ob tem pozval, naj v boju proti podnebnim spremembam zavzamejo odločno in enotno držo. »Polarni led in ledeniki izginjajo pred našimi očmi ter povzročajo opustošenje po vsem svetu, vse od zemeljskih plazov, poplav do dviga morja. Toda to je samo en simptom bolezni, ki spravlja naše podnebje na kolena, bolezni, ki jo lahko pozdravite samo vi, svetovni voditelji,« je dejal.

Zaskrbljenost zaradi oddaljevanja od ciljev pariškega sporazuma pa z Gutterresom deli tudi britanski kralj Charles III. »V vaših rokah je nepogrešljiva priložnost, da ohranite naše skupno upanje,« je v nagovoru voditeljem izpostavil britanski kralj Charles III., ob tem pa opozoril, da Zemlja ne pripada nam, ampak mi pripadamo njej.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je medtem voditeljem držav in vlad sporočil, da je Brazilija pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri varovanju podnebja, pri tem pa izpostavil nujnost potrebe po hitrejšem napredku. Brazilija, ki se uvršča med šest največjih onesnaževalcev toplogrednih plinov na svetu, je že občutno zmanjšala krčenje gozdov v Amazoniji in po besedah Lule namerava to krčenje spraviti na ničlo do leta 2030.

Danes in v soboto bo nacionalne izjave podalo okoli 140 voditeljev držav, med njimi tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Kot poudarjajo gostitelji konference, je to za predstavnike držav priložnost, da izpostavijo prednostne naloge ter konkretne zaveze in ukrepe, ki jih sprejemajo v domači državi, vključno z njihovim odzivom na globalni pregled stanja glede izpolnjevanja ciljev pariškega sporazuma, med drugim ohranitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje.