Kaj ti bo trava, če imaš skuter

Saj se spomnite legendarnih koroških mojstrov izpred mnogo let, ki sta lastnoročno prijela požigalca in mu za povrh zabrusila še – kaj ti bo torba, če imaš kolo. No, pa smo se na viralni posnetek spomnili ob sporočilu mariborskih policistov, ki so prijeli fanta, ki je kradel v DM trgovini in pobegnil na skuterju. Hja, kot Satan na skuterju, ki je pred tedni pobegnil iz zapora, pa so ga prijeli v Berlinu. No, tega Štajerca so praktično prijeli že kar takoj, niti skuter mu ni pomagal. Pa tudi vozniškega dovoljenja zanj ni imel. Potem pa policisti pri njem niso našli le ukradenih izdelkov, pač pa še nekaj malega posušene konoplje. Marihuane. Trave, po domače. Pa smo kar prepričani, da mu niso v brk zabrusili »kaj ti bo trava, če imaš skuter«, a ne.

S tole kelnerco pa ni heca!

Precej naiven je bil možakar prejšnjo nedeljo v Ivančni Gorici. Namenil se je v bližnji lokal in, glej ga falota, hotel odnesti kar celo blagajno. Ni pa računal na natakarico, s katero ni bilo nobene šale. Zalotila ga je pri nečednem početju in se mu zoperstavila. Malo sta se sicer prerivala, a blagajne mu ni uspelo odnesti. Pobegnil je skozi vrata, a je za njim stekel še gost lokala in ga pridržal do prihoda policije. Kot sta onadva mojstra iz legendarnega posnetka o požigalcu, kolesu in torbici. So pa policisti zapisali, da je bil možakar v nepojasnjenem psihičnem stanju. To pa tudi pojasni marsikaj.

Trgovina ni dedek Mraz

Veseli december je pred vrati in marsikje že pridno skrbijo za praznično okrasitev. Tudi v Beli krajini očitno. Od tam smo prejeli poročilo o dveh pridaničih, ki sta obiskala prodajalno v Črnomlju, nagrabila cel kup izdelkov za praznično okrasitev in pobegnila iz trgovine. Pa nič plačala! Podvig se jima ni obnesel, policisti so kaj kmalu prijeli 43-letnika in še enega mladoletnika, jima zasegli ukradeno robo in jo vrnili v trgovino. No, pa bodo prazniki malo manj praznični. Naj ju izuči, da trgovina ni dedek Mraz.

Cevko v kanister in potegni!

Očitno je na naših avtocestnih počivališčih kraja goriva še vedno priljubljena občasna ali pa kar poklicna dejavnost mnogih. Tako so iz novogoriške policijske uprave poročali kar o dveh tovrstnih podvigih. Najprej so se v ponedeljek odpravili na počivališče Mlake na vipavski hitri cesti. Tja je ubogi bolgarski voznik pripeljal že v v soboto zvečer, ko pa je v ponedeljek skušal odpeljati, motor tovornjaka ni vžgal. Nič čudnega, kanister za gorivo je bil suh kot Sahara. Neznanec mu je izsesal 900 litrov goriva. Nekemu Hrvatu pa istega dne (morda isti neznanec, kdo ve) 500 litrov. Kako to počenjajo, si lahko le predstavljamo. Saj veste, en konec cevke v usta, drug v rezervoar, potem pa potegneš... No, pa da ne bi komu dajali preveč idej, raje kar nehamo.

Res je bil potreben pijače

Koprske policiste so poklicali na pomoč iz neke prodajalne, kamor je zašel moški, ki je, pazite zdaj, že tretjič v istem dnevu nabral nekaj alkoholne pijače (natančneje 14 steklenic) in pobegnil. V tretje mu ni šlo rado, policisti so prišli s službenimi psi in kaj kmalu so nepridiprava izvohali. Ne vemo, če imajo policijski kužki tudi izostren vonj za alkoholne hlape, če ga imajo, je sigurno pomagalo. In ko smo že pri alkoholu. Sredi noči so morali posredovati v Sežani, kjer je domačin prek razgrajal in metal predmete z balkona. Med drugim kovinsko palico in gasilni aparat. Pred prihodom policistov pa se je skril, so nam sporočili s PU Koper.

In še tale s Krškega. Tam so ustavljali očitno pijanega voznika, ki je vijugal po cesti in se ni želel ustaviti. No, peljal je pred policisti vse do bližnje gostilne, kjer je potem mirno parkiral. Kje drugje...