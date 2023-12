Zakon je bil v senatu sprejet s 97 glasovi za, 65 proti in enim vzdržanim. Ker so paket ukrepov pred tem že sprejeli v spodnjem domu parlamenta, je s potrditvijo v senatu stopil v veljavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po novem se bo lahko mladoletne migrante, stare 16 in 17 let, namestilo v centre za odrasle, če za njih ne bo prostora v centrih za mladoletne. Tam jih bodo lahko zadrževali do 150 dni. Obenem so zakonsko omogočili, da v centre namestijo enkrat več ljudi, kot je tam v resnici prostora.

Policija bo lahko po novem tudi preverjala starost mladih migrantov. S pomočjo rentgena bodo lahko ocenili starost in izločili tiste, ki so se zlagali, da so mladoletni.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je sicer že pred časom opozoril, da tovrstno preverjanje ni v skladu s temeljnimi pravicami otrok. Po evropski in italijanski zakonodaji so mladoletni migranti brez spremstva deležni posebne obravnave. Tako se jih ne sme izgnati, imajo pa tudi dostop do socialne podpore.

V Italiji so prejšnji teden presegli mejo 150.000 migrantov, ki so od začetka leta doseglo državo na poti čez morje. Po podatkih notranjega ministrstva so od 1. januarja do 21. novembra zabeležili 150.777 migrantov, v enakem obdobju lani jih je bilo 94.343.