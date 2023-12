Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic je rejcu Rudiju Možganu iz Leskovca pri Krškem 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odredila takojšen trajni odvzem vseh goved (desetih krav, dveh bikov, šestih telic in šestih telet) in enega osla. Šele v končnem zapisniku, 20. novembra napisanem v pisarni, ne na kraju odvzema, je podrobneje pojasnila, zakaj je to storila. Šele v končnem zapisniku je tudi razkrila, da je bila na kmetiji že dan prej, 13. novembra. Zapisala je, da je tam v manjšem ograjenem prostoru našla 21 goved. Živali so stale ali ležale v globokem blatu, teren je bil poplavljen tudi z meteorno vodo in fekalijami. Med »površnim pregledom« je, kot je navedla, inšpektorica ugotovila, da so nekatere živali v zelo slabem rejnem stanju, nekatere so šepale, nekatere so imele nesimetrično in otečeno vime, tretje slabo, suho in nasršeno dlako, vse so bile tudi zelo umazane.

Samovoljni vstop v zaprte prostore?

Zapisnik je sestavljen v nasprotju z določili zakona o upravnem postopku (ZUP), ne odraža dejanskega stanja in ne more biti podlaga za izdano odločbo o odvzemu živali, je prepričan odvetnik Franci Matoz. Inšpektorica bi namreč morala rejca obvestiti, da je 13. novembra opravila pregled na njegovi kmetiji, vendar tega ni storila. Ker je bila tam v času, ko ni bilo nikogar doma, je po oceni odvetnika samovoljno vstopala v zaprte prostore. To so po njegovem znaki kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja.

Za zakonitost postopka bi, tako Matoz, morala inšpektorica ugotoviti identiteto skrbnika živali, ki ni nujno tudi njihov lastnik. Zapisnik bi moral v skladu z ZUP vsebovati natančen in kratek potek ter vsebino v postopku opravljenega dejanja in danih izjav. V njem bi morali biti navedeni in priloženi vse listine in drugi dokazi. V prvi osebi bi morale biti tudi dobesedno zapisane izjave stranke, prič, izvedencev in drugih udeležencev v postopku, ki so pomembne za odločitev. Inšpektorica zapisnika za nameček ni napisala med opravljanjem uradnega dejanja, kot veleva ZUP.

Odvetnik je v pisnih pripombah na zapisnik tudi poudaril, da je ta dokument nepravilen, saj obsega dva inšpekcijska pregleda, zato bi morala biti izdana dva ločena zapisnika. Inšpektorica je tudi za postopek, opravljen 14. novembra, izdala dva zapisnika, in sicer zapisnik o ustni odločbi z dne 14. novembra ter zapisnik, ki nosi datum 20. november. Napisala je, da je Možgan prejel le kratek zapisnik organa z obvestilom o odvzemu živali. Odvetnik si to razlaga tako, da inšpektorica ta kratki zapisnik šteje kot obvestilo o odvzemu živali in ne kot ustno odločbo. »Tako sploh ni imela podlage, da je 14. novembra odredila odvzem živali. Podlaga za odvzem je lahko samo ustna odločba na zapisnik. Odvzem živali je zato nezakonit,« povzame odvetnik. Po njegovem prepričanju zapisnik tudi ne odraža dejanskega stanja, saj iz njega ni razvidno, v kakšnem stanju je bila posamezna odvzeta žival.

Matoz MKGP: Odpravite nezakonito odločbo

Rejec se je v prepričanju, da je pisna odločba o odvzemu živali v več delih nezakonita, nanjo pritožil. Njegov pravni zastopnik meni, da obstaja neskladje med uvodom, izrekom in obrazložitvijo odločbe, zato je ni mogoče preizkusiti. Poudarja tudi, da je inšpektorica odločbo izdala na napačni pravi podlagi. Ker 13. novembra o svojem obisku ni obvestila zavezanca in tudi ni sestavila zapisnika, se odločba ne more sklicevati na domnevne ugotovitve, ki naj bi jih takrat zaznala, je še prepričan pravni zastopnik Možganovih.

Nadalje ugotavlja, da je pisna odločba popolnoma v nasprotju z zapisnikom ustne odločbe z dne 14. novembra, saj v njem ne piše, kdo vse je bil navzoč pri inšpekcijskem pregledu. Ker je šlo za takojšen odvzem na podlagi ustne odločbe na zapisnik, bi morala inšpektorica po odvetnikovem mnenju že na kraju odvzema v zapisnik vnesti vse potrebne podatke – koliko katerih živali je odvzela, v kakšnem rejnem in zdravstvenem stanju je bila katera, popisati bi morala tudi njihove ušesne številke … Iz zapisnika ustne odločbe tudi ne izhaja, komu je dala inšpektorica v odkup odvzete živali. Ker je s pisno odločbo odpravila ustno odločbo na zapisnik, je, tako Matoz, s tem odpravila tudi pravne posledice, ki so nastale iz nje. Po mnenju odvetnika tudi ni bilo potrebe po tako drastičnem ukrepu, kot je takojšen odvzem živali. Poseg je bil po Matozovi presoji prestrog in nesorazmeren, saj bi ga bilo mogoče nadomestiti z blažjim ukrepom. Pritožbenemu organu zato predlaga, naj izpodbijano odločbo odpravi kot nezakonito.