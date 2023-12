Edina je mladinski roman Davorke Štefanec, ki nadaljuje zgodbo prvega Strašilka, ki je bil dobro sprejet pri mladih bralcih, rokopis pa je bil nominiran za modro ptico. Dogajanje drugega fantazijskega romana se začne na točki, ko se je prvi končal, je pojasnila avtorica. Alba, ki se v prejšnjem romanu vrne v Podzemlje in na Zemlji zapusti svojo veliko ljubezen, se vrne na zeleni planet z novo misijo, ki jo ima kot siceršnja vladarica Podsveta, več o zgodbi pa avtorica ni želela razkriti.

Povedala je, da je večino dogajanja postavila v Tolmin in njegovo okolico, zaradi želje urednice Alenke Veler po čim večji verjetnosti pa je možen teren za neko bitko preverjala celo pri pripadnikih Slovenske vojske. Alenka Veler je pojasnila, da so bralci, zlasti fantazijskih knjig, zahtevni in morajo stvari stati tudi v resničnosti.

Zgodbe za otroke in odrasle in tiste vmes

Mala vešča Lučka in drugi žužki, ki je delo namišljenega avtorskega dvojca Lovra Matiča in Tomaža Lavriča, pod katerim se skriva slednji, sledi prvi zbirki ilustriranih pesmic Mali črv Oto. Kot je o zbirki zapisal Lavrič, sta se tokrat »Lovro in Tomaž lotila še ene knjige o žužkih - tudi tu migetajo raznorazni hrošči in mravljinci, pa muhe v juhi in bolhe na psu, črvi na morju, pajki na internetu, polži na plesu in kobilice na modni pisti, vsak s svojimi malimi križi in težavami v velikem svetu okrog njih«. In še: »To so zgodbe za otroke in odrasle in tiste vmes. Nekaterim se bodo zdele duhovite, drugim poučne, tretjim pa morda samo trapaste.« Kot je spomnila urednica Irena Matko Lukan, Lavrič namreč nikoli v živo ne predstavlja svojih knjig in tudi sicer se zelo nerad pojavlja v javnosti.

Proti pričakovanjem družbe in kompendij knjig o Harry Potterju

Upam, da kdo posluša je drugi mladinski roman večkrat nagrajene britanske pisateljice Alice Oseman, ki je začela pisati že zelo mlada, prvega romana se je lotila že pri 17 letih, je povedala Alenka Veler. Je tudi avtorica priljubljene stripovske serije Heartstopper, po kateri je posneta tudi Netflixova serija. V tokratnem romanu bralec spremlja protagonistko - mlado dijakinjo Frances, ki se odloči, da kljub velikim ambicijam, ki jih ima, ne bo podlegla pričakovanjem družbe, ampak si želi poiskati svojo pot ob prijateljih, zlasti enemu, ki mu lahko zaupa.

Po besedah Tajde Liplin Šerbetar, za katero je to prvi prevod, avtorica piše zelo pristno v mladostni govorici, ki ji starostno ni daleč. Kot je poudarila, je bilo pri prevodu težko iskati ravnovesje med tem sproščenim mladostniškim govorom in knjižnim jezikom, med katerima je v slovenščini velik prepad. Po oceni Alenke Veler, je mladi prevajalki prav to uspelo - ujeti pravo mero med knjižnim in pogovornim jezikom in obenem ohraniti živahen, avtorici lasten pripovedni slog. Knjiga je izšla v zbirki Odisej, ki bo prihodnje leto praznovala 50 let, dodana pa ji je spremna beseda psihologinje na gimnaziji Bežigrad Špele Ševerkar.

Predstavili so še knjigo Harry Potter - Čarovniški almanah, ki je v sedmih poglavjih z ilustracijami prav toliko vrhunskih ilustratorjev, zbranih iz vsega sveta, nekakšen kompendij knjig o Harry Potterju. Po besedah Jakoba J. Kende, ki je prevedel tudi vseh sedem knjig, je ta priročnik namenjen zlasti vsem, ki si želijo podoživeti prejšnje zgodbe mladega čarovnika.